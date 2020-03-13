На днях Анастасия поведала, что сейчас происходит в США, где паника, связанная с распространением коронавируса, достигла немыслимых пределов. По словам девушки, люди буквально сметают с полок товары, начиная с туалетной бумаги и заканчивая крупами.

В результате Шубской пришлось отправиться за продуктами в русский магазин, чтобы успеть закупиться впрок.