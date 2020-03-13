Из-за всеобщей паники в США беременная Анастасия Шубская приехала в русский магазин закупать гречку

Супруга Александра Овечкина, ждущая второго ребенка, рассказала, что сейчас происходит в Америке. Как оказалось, картина весьма безрадостная.

Анастасия Шубская

Анастасия Шубская сейчас живет в Америке вместе со своим супругом Александром Овечкиным. Хоккеист играет в «Вашингтон Кэпиталз», а его жена всю себя посвящает воспитанию их общего сына Сережи. Кстати, недавно стало известно, что супруги ждут второго ребенка. На свет вновь появится мальчик.

Анастасия Шубская, Александр Овечкин

На днях Анастасия поведала, что сейчас происходит в США, где паника, связанная с распространением коронавируса, достигла немыслимых пределов. По словам девушки, люди буквально сметают с полок товары, начиная с туалетной бумаги и заканчивая крупами. 

В результате Шубской пришлось отправиться за продуктами в русский магазин, чтобы успеть закупиться впрок.

«Приехали в русский магазин за гречкой. Здесь есть продукты. Не то что в супермаркетах американских. Там практически нет туалетной бумаги, нет консервов, макарошек... Вообще ничего нет», — делилась наблюдениями супруга хоккеиста в инстаграм-историях.

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Анастасия Шубская переживает из-за ситуации в Америке, где сейчас многие паникуют
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Кроме того, Анастасия сообщила, что в магазинах закончились антибактериальные салфетки и санитайзеры. Пользователи Сети посочувствовали ей, призвали супругу хоккеиста не паниковать и заметили, что в российских магазинах все продукты пока что в свободном доступе.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Настюша, Возвращайся в Россию, у нас все есть: и макарошки и гречка. И никто не паникует.

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