«Любовь выглядит так»: рэпер ST и его супруга Ассоль стали родителями и сразу показали первые снимки дочери

Свершилось! Александр Степанов и Ассоль впервые стали родителями. Счастливые супруги уже поделились первыми кадрами с новорожденной.

рэпер ST

13 марта рэпер ST и его супруга Ассоль поделились радостными новостями в соцсетях. Звезды впервые стали родителями. На свет появилась девочка. Кстати, о том, что они ожидают именно дочку, ST сообщил необычным образом. На фестивале «Пара года» он исполнил песню «Луи-Луи» и лопнул шар, из которого полетели розовые конфетти.

рэпер ST

«Привет, доченька! Мы с мамой тебя очень ждали!» — сообщил рэпер, показав нежное фото, на котором он держит девочку на руках.

рэпер ST

Ассоль также разместила в своем Инстаграме серию черно-белых снимков, на которых они с супругом запечатлены рядом с дочкой. На лицах звезд сияют улыбки. Кстати, лицо новорожденной, в отличие от многих знаменитостей, они скрывать не стали. «Любовь выглядит так», — заметила девушка.

Накануне вечером Ассоль запостила инстаграм-истории из роддома, куда ее привез Александр. «Обратной дороги нет», — шутила звезда, когда ST протянул ей сумку с вещами и направился к машине.

Напомним, рэпер и телеведущая поженились в 2015 году. Свадьбу они отпраздновали в узком семейном кругу. 

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Рэпер ST впервые увидел Ассоль на странице календаря, для которого фотографировалась девушка
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Woman.ru поздравляет ST и Ассоль с рождением первенца и желает малышке крепкого здоровья!

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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