Ассоль также разместила в своем Инстаграме серию черно-белых снимков, на которых они с супругом запечатлены рядом с дочкой. На лицах звезд сияют улыбки. Кстати, лицо новорожденной, в отличие от многих знаменитостей, они скрывать не стали. «Любовь выглядит так», — заметила девушка.

Накануне вечером Ассоль запостила инстаграм-истории из роддома, куда ее привез Александр. «Обратной дороги нет», — шутила звезда, когда ST протянул ей сумку с вещами и направился к машине.

Напомним, рэпер и телеведущая поженились в 2015 году. Свадьбу они отпраздновали в узком семейном кругу.