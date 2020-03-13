13 марта рэпер ST и его супруга Ассоль поделились радостными новостями в соцсетях. Звезды впервые стали родителями. На свет появилась девочка. Кстати, о том, что они ожидают именно дочку, ST сообщил необычным образом. На фестивале «Пара года» он исполнил песню «Луи-Луи» и лопнул шар, из которого полетели розовые конфетти.
«Привет, доченька! Мы с мамой тебя очень ждали!» — сообщил рэпер, показав нежное фото, на котором он держит девочку на руках.
Ассоль также разместила в своем Инстаграме серию черно-белых снимков, на которых они с супругом запечатлены рядом с дочкой. На лицах звезд сияют улыбки. Кстати, лицо новорожденной, в отличие от многих знаменитостей, они скрывать не стали. «Любовь выглядит так», — заметила девушка.
Накануне вечером Ассоль запостила инстаграм-истории из роддома, куда ее привез Александр. «Обратной дороги нет», — шутила звезда, когда ST протянул ей сумку с вещами и направился к машине.
Напомним, рэпер и телеведущая поженились в 2015 году. Свадьбу они отпраздновали в узком семейном кругу.
Woman.ru поздравляет ST и Ассоль с рождением первенца и желает малышке крепкого здоровья!
13 марта 2020 · ·
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