Историю Екатерины Диденко, которая в конце февраля стала вдовой, потеряв супруга после вечеринки с сухим льдом, продолжают обсуждать в Сети. Блогер рассказывает о том, как проходят ее печальные будни. Екатерина изо всех сил пытается начать жить дальше, но ей удается это с трудом. Так, девушка совсем потеряла аппетит, а засыпает лишь с помощью лекарственных препаратов.
Она до сих пор не решилась рассказать о произошедшем старшей дочери. Напомним, после того, как 29 февраля Валентин Диденко умер в реанимации от отека легких, блогер воспитывает двоих детей в одиночку. На днях стало известно, что супруги мечтали о пополнении в семье.
Поэтому они хранили множество детских вещей про запас. В инстаграм-историях Екатерина скрепя сердце сообщила, что выкинула все это, ведь теперь ей больше не понадобится одежда для малышей.
Кроме того, Диденко избавилась от того, что принадлежало ее покойному супругу. Это принесло ей облегчение.
«Вчера я выбросила огромное количество вещей. Часть я отдала малоимущим, и это были не только Валины вещи. Постельное белье, детские вещи... Их я хранила, потому что мы думали, что пойдем за третьим ребенком. Думали, что это все пригодится. Когда я выбрасывала их, это было настолько больно. Это как рану посыпать солью. После этого боль стихла, и меня немного отпустило», — сообщила блогер.
Екатерина рассказала, что почти каждый день видится с теми, кто также присутствовал на злополучной вечеринке в честь ее 29-летия. Она провела время вместе с Еленой Переверзевой и супругой погибшего Юрия Алферова. Девушки решили пожить вместе, чтобы поддерживать друг друга после смерти дорогого им обеим человека.
13 марта 2020 · ·
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