Она до сих пор не решилась рассказать о произошедшем старшей дочери. Напомним, после того, как 29 февраля Валентин Диденко умер в реанимации от отека легких, блогер воспитывает двоих детей в одиночку. На днях стало известно, что супруги мечтали о пополнении в семье.



Поэтому они хранили множество детских вещей про запас. В инстаграм-историях Екатерина скрепя сердце сообщила, что выкинула все это, ведь теперь ей больше не понадобится одежда для малышей.

Кроме того, Диденко избавилась от того, что принадлежало ее покойному супругу. Это принесло ей облегчение.