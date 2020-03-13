В 2014 году «Евровидение» выиграла жгучая брюнетка с длинными волосами, дерзкими стрелками и накладными ресницами. Имя ей — Кончита Вурст. Судя по последним фото в Инстаграме, певец Томас Нойвирт (настоящее имя исполнителя) решил избавиться от образа «женщины с бородой».
Во-первых, певец обрезал длинные волос. Во-вторых, перестал ярко краситься! В-третьих, почти отказался от платьев и стал выбирать более мужественные наряды и для сцены, и для жизни.
Образ дрэг-квин стал одним из самых запоминающихся моментов того «Евровидения». Сейчас Томас ищет свое новое альтер эго, уже вдохновленное мужским началом.
Единственное, что пока осталось неизменным в имидже Кончиты — высокие каблуки. Желаем Нойвирту удачи в поиске нового себя и с нетерпением ждем, чем он удивит нас в следующий раз.
13 марта 2020 · ·
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