Уже не та: Кончита Вурст сменила имидж и стала выглядеть как обычный мужчина

На фоне всеобщего интереса к «Евровидению» мы решили вспомнить победительницу конкурса 2014 года. Оказалось, что за прошедшие шесть лет Кончита превратилась в мужчину, но оставила привычку ходить на каблуках.

В 2014 году «Евровидение» выиграла жгучая брюнетка с длинными волосами, дерзкими стрелками и накладными ресницами. Имя ей — Кончита Вурст. Судя по последним фото в Инстаграме, певец Томас Нойвирт (настоящее имя исполнителя) решил избавиться от образа «женщины с бородой».

Во-первых, певец обрезал длинные волос. Во-вторых, перестал ярко краситься! В-третьих, почти отказался от платьев и стал выбирать более мужественные наряды и для сцены, и для жизни. 

Образ дрэг-квин стал одним из самых запоминающихся моментов того «Евровидения». Сейчас Томас ищет свое новое альтер эго, уже вдохновленное мужским началом. 

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Кончита Вурст больше не выглядит как Кончита Вурст
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Единственное, что пока осталось неизменным в имидже Кончиты — высокие каблуки. Желаем Нойвирту удачи в поиске нового себя и с нетерпением ждем, чем он удивит нас в следующий раз.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • О вичевка жива ещё
  • Голос у него офигенный. И та победная песня - шикарная. 👍🏻

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