Недавно Саша Зверева рассекретила свою четвертую беременность, которую, напомним, тщательно скрывала. Она утверждает, что долго не делилась радостной новостью, потому что не любит вторжение в свою личную жизнь. Особенно тогда, когда чувствует себя эмоционально нестабильно.

Теперь тайна раскрыта, и Саша с удовольствием рассказывает о своем интересном положении. 13 марта девушка опубликовала в Инстаграме «домашнее интервью», в котором показана реакция ее близких на новость о грядущем пополнении.