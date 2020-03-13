39-летняя Саша Зверева призналась, что забеременела четвертым ребенком с первой попытки

Саша Зверева показала, как на ее беременность отреагировали родные и близкие. А также поделилась некоторыми любопытными деталями.

Саша Зверева

Недавно Саша Зверева рассекретила свою четвертую беременность, которую, напомним, тщательно скрывала. Она утверждает, что долго не делилась радостной новостью, потому что не любит вторжение в свою личную жизнь. Особенно тогда, когда чувствует себя эмоционально нестабильно.

Теперь тайна раскрыта, и Саша с удовольствием рассказывает о своем интересном положении. 13 марта девушка опубликовала в Инстаграме «домашнее интервью», в котором показана реакция ее близких на новость о грядущем пополнении.

Так, Василиса, дочь Саши, сообщила, что очень рада была узнать о беременности родительницы. Она считает, что на свет появится девочка. Мама Зверевой также думает, что у нее вскоре будет еще одна внучка.

Но самым любопытным фактом поделился Дэн Уолбран, которого снимала любимая жена. «Саша забеременела с первой попытки. Нам не пришлось даже стараться. В этом всем столько любви, это так сближает. Вы вместе ходите к врачу, разговариваете с акушеркой. И ты чувствуешь, как малыш шевелится в животе. Я думаю, это очень сближает всю семью», — рассказал супруг Зверевой.

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Саша Зверева живет в Америке вместе с семьей
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Макар, старший сын Саши, заметил, что они вместе с Василисой нашли у мамы тест на беременность и расспросили свою родительницу. Узнав, что у него будет братик или сестричка, мальчик едва не заплакал от переизбытка эмоций. 

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • надо же. а забеременела в 39 лет третьим ребенком, предохраняясь, впервые подвела контрацепция.

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