Недавно Саша Зверева рассекретила свою четвертую беременность, которую, напомним, тщательно скрывала. Она утверждает, что долго не делилась радостной новостью, потому что не любит вторжение в свою личную жизнь. Особенно тогда, когда чувствует себя эмоционально нестабильно.
Теперь тайна раскрыта, и Саша с удовольствием рассказывает о своем интересном положении. 13 марта девушка опубликовала в Инстаграме «домашнее интервью», в котором показана реакция ее близких на новость о грядущем пополнении.
Так, Василиса, дочь Саши, сообщила, что очень рада была узнать о беременности родительницы. Она считает, что на свет появится девочка. Мама Зверевой также думает, что у нее вскоре будет еще одна внучка.
Но самым любопытным фактом поделился Дэн Уолбран, которого снимала любимая жена. «Саша забеременела с первой попытки. Нам не пришлось даже стараться. В этом всем столько любви, это так сближает. Вы вместе ходите к врачу, разговариваете с акушеркой. И ты чувствуешь, как малыш шевелится в животе. Я думаю, это очень сближает всю семью», — рассказал супруг Зверевой.
Макар, старший сын Саши, заметил, что они вместе с Василисой нашли у мамы тест на беременность и расспросили свою родительницу. Узнав, что у него будет братик или сестричка, мальчик едва не заплакал от переизбытка эмоций.
13 марта 2020 · ·
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