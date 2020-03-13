Милана Тюльпанова оказалась в непростой ситуации. Во время съемок одной из серий «Холостяка» девушка призналась, что получает от юристов гневные письма, в которых сказано, что ее хотят лишить родительских прав из-за участия в шоу.

Пока что неизвестно, какое решение приняла Милана, однако она уточнила, что очень переживает за сына Тему.