Милану Тюльпанову хотят лишить родительских прав из-за участия в шоу «Холостяк»

Участие в популярном телевизионном проекте сыграло с 26-летней Миланой Тюльпановой злую шутку.

Милана Тюльпанова оказалась в непростой ситуации. Во время съемок одной из серий «Холостяка» девушка призналась, что получает от юристов гневные письма, в которых сказано, что ее хотят лишить родительских прав из-за участия в шоу.

Пока что неизвестно, какое решение приняла Милана, однако она уточнила, что очень переживает за сына Тему.

Напомним, Милана стала известна после скандального развода с футболистом Александром Кержаковым. О расставании экс-возлюбленные объявили летом 2018-го, а развелись спустя почти год. 

Развод сопровождался громкими выяснениями отношений и дележкой сына. Кержаков упорно не отдавал Тему маме, даже несмотря на постановления суда в пользу Миланы.

Более того, Александр пытался доказать, что Тюльпанова сумасшедшая и употребляет запрещенные препараты.

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Милана Тюльпанова родилась 19 августа 1993 года в Санкт-Петербурге
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Бывшие супруги в итоге каким-то чудом смогли найти общий язык и урегулировать вопрос воспитания Темы. Мальчик постоянно проживает с мамой, однако может видеться с отцом.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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