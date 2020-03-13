Милана Тюльпанова оказалась в непростой ситуации. Во время съемок одной из серий «Холостяка» девушка призналась, что получает от юристов гневные письма, в которых сказано, что ее хотят лишить родительских прав из-за участия в шоу.
Пока что неизвестно, какое решение приняла Милана, однако она уточнила, что очень переживает за сына Тему.
Напомним, Милана стала известна после скандального развода с футболистом Александром Кержаковым. О расставании экс-возлюбленные объявили летом 2018-го, а развелись спустя почти год.
Развод сопровождался громкими выяснениями отношений и дележкой сына. Кержаков упорно не отдавал Тему маме, даже несмотря на постановления суда в пользу Миланы.
Более того, Александр пытался доказать, что Тюльпанова сумасшедшая и употребляет запрещенные препараты.
Бывшие супруги в итоге каким-то чудом смогли найти общий язык и урегулировать вопрос воспитания Темы. Мальчик постоянно проживает с мамой, однако может видеться с отцом.
13 марта 2020 · ·
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