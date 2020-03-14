13 марта Маша Малиновская разместила в Инстаграме любопытную фотографию, которая привлекла всеобщее внимание. На новом снимке телеведущая в зеленом боди и корсете с леопардовым принтом стоит спиной к камере, но при этом грозно смотрит в нее, обернувшись. Ягодицы телеведущей сняты крупным планом, а следов фотошопа на них нет вовсе. Оказалось, что таким необычным способом звезда решила обратиться к хейтерам, которые критикуют ее фигуру.
«На фото целлюляо, покер фейс и место, в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры!» — сурово сообщила Малиновская.
В комментариях поклонники заверили Машу, что она отлично выглядит. «Ты красотка. А целлюляо есть у всех. Обожаю тебя за то, что ты такая», «Я вот в восторге от вас, дикая кошка», — писали фолловеры.
Без наплыва хейтеров не обошлось. Им искренность Малиновской пришлась не по нраву, и ей посоветовали заняться собой. «Значит, много ешь сахара и сидишь... Пересаживайся на велик», «Ну не надо так позориться», — писали юзеры.
Кстати, Маша охотно принимала комплименты и с юмором отвечала на комментарии недоброжелателей. «Прошу прощения за то, что задела чувства верующих в то, что целлюлита не существует», — заметила телеведущая.
14 марта 2020 · ·
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