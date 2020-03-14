«На фото целлюляо, покер фейс и место, в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры!» — сурово сообщила Малиновская.

В комментариях поклонники заверили Машу, что она отлично выглядит. «Ты красотка. А целлюляо есть у всех. Обожаю тебя за то, что ты такая», «Я вот в восторге от вас, дикая кошка», — писали фолловеры.

Без наплыва хейтеров не обошлось. Им искренность Малиновской пришлась не по нраву, и ей посоветовали заняться собой. «Значит, много ешь сахара и сидишь... Пересаживайся на велик», «Ну не надо так позориться», — писали юзеры.