Симона Юнусова против того, чтобы Алиса стала моделью

Фолловеры не поняли, почему Симона так категорично отреагировала на невинный вопрос, поэтому попросили рассказать подробнее, что не так с профессией модели, ведь обе невестки мамы Тимати как раз этим и зарабатывали на жизнь. «Я не могу одобрять или нет чью-то профессию, просто мне бы хотелось для Алисы чего-то другого, но если это будет ее выбор, то деваться некуда», — заявила Симона.