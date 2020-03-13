Симона Юнусова против того, чтобы Алиса стала моделью

5-летняя дочь Тимати и Алены Шишковой вышла в свет в фантазийном наряде и с ярким макияжем. Девочка так уверенно позировала фотографам, что поклонники предложили ей пойти в модели, но бабушка против.

Алена Шишкова, Алиса Юнусова

Алена Шишкова вывела в свет 5-летнюю дочь Алису. На премьере мультфильма «Тролли. Мировой тур» внимание фотографов привлекла звездная наследница. Девочка появилась в пышном платье, ковбойской шляпе, ботинках на два размера больше и с не по возрасту ярким мейкапом.

Алиса Юнусова

На своей странице в Инстаграме Симона показала, как Алиса готовилась выйти в свет. Звездная бабушка призналась, что после мероприятия внучку «еле отмыли». В комментариях пользователи поинтересовались, привлекает ли Алису работа модели, и получили неожиданный ответ: «К счастью, нет».

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Алиса Юнусова ни капли не стесняется направленных на нее фотокамер
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Фолловеры не поняли, почему Симона так категорично отреагировала на невинный вопрос, поэтому попросили рассказать подробнее, что не так с профессией модели, ведь обе невестки мамы Тимати как раз этим и зарабатывали на жизнь. «Я не могу одобрять или нет чью-то профессию, просто мне бы хотелось для Алисы чего-то другого, но если это будет ее выбор, то деваться некуда», — заявила Симона.

13 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Все дети отлично на фото получаются, потому что они искренние, ничего не пытаются изобразить. Тоже мне событие🤦🏼‍♀️ А Алиса худшее от внешности родителей взяла, кмк.

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