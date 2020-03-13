Симона Юнусова против того, чтобы Алиса стала моделью

Алена Шишкова вывела в свет 5-летнюю дочь Алису. На премьере мультфильма «Тролли. Мировой тур» внимание фотографов привлекла звездная наследница. Девочка появилась в пышном платье, ковбойской шляпе, ботинках на два размера больше и с не по возрасту ярким мейкапом.
На своей странице в Инстаграме Симона показала, как Алиса готовилась выйти в свет. Звездная бабушка призналась, что после мероприятия внучку «еле отмыли». В комментариях пользователи поинтересовались, привлекает ли Алису работа модели, и получили неожиданный ответ: «К счастью, нет».
Фолловеры не поняли, почему Симона так категорично отреагировала на невинный вопрос, поэтому попросили рассказать подробнее, что не так с профессией модели, ведь обе невестки мамы Тимати как раз этим и зарабатывали на жизнь. «Я не могу одобрять или нет чью-то профессию, просто мне бы хотелось для Алисы чего-то другого, но если это будет ее выбор, то деваться некуда», — заявила Симона.
13 марта 2020 · ·
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