«Я должна помочь папе своих детей»: Оксана Самойлова рассказала, что происходит в их семье

31-летняя Оксана Самойлова наконец-то высказалась по поводу страшной ситуации, в которую стараниями Джигана попала ее семья. Слухи ходили разные, и самый популярный — рэпер поднял руку на супругу в наркотическом угаре.

«Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — написала Оксана в Инстаграме.