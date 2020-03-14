«Я должна помочь папе своих детей»: Оксана Самойлова рассказала, что происходит в их семье

31-летняя Оксана Самойлова наконец-то высказалась по поводу страшной ситуации, в которую стараниями Джигана попала ее семья. Слухи ходили разные, и самый популярный — рэпер поднял руку на супругу в наркотическом угаре.
«Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — написала Оксана в Инстаграме.
Напомним, незадолго до 8 марта Джиган начал вести себя странно и записывать в Инстаграме прямые эфиры, которые были очень похожи на стримы Гуфа во время недавнего срыва. Рэпер вел себя неадекватно, ругался матом, оскорблял коллег по сцене и просил детей принести ему выпивку.
Что случилось дальше, доподлинно неизвестно, однако 8 марта Самойлова заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир», а Джиган вскоре честно рассказал, что находится в рехабе.
Оттуда артист, который сбрил брови, постил бесконечные фото и видео и умолял Оксану простить его. Видимо, сработало.
14 марта 2020 · ·
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