«Я должна помочь папе своих детей»: Оксана Самойлова рассказала, что происходит в их семье

Оксана Самойлова долго молчала, но утром 14 марта все же рассказала, что сейчас происходит в ее жизни и что она будет делать дальше.

31-летняя Оксана Самойлова наконец-то высказалась по поводу страшной ситуации, в которую стараниями Джигана попала ее семья. Слухи ходили разные, и самый популярный — рэпер поднял руку на супругу в наркотическом угаре.

«Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — написала Оксана в Инстаграме.

Напомним, незадолго до 8 марта Джиган начал вести себя странно и записывать в Инстаграме прямые эфиры, которые были очень похожи на стримы Гуфа во время недавнего срыва. Рэпер вел себя неадекватно, ругался матом, оскорблял коллег по сцене и просил детей принести ему выпивку.

Что случилось дальше, доподлинно неизвестно, однако 8 марта Самойлова заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир», а Джиган вскоре честно рассказал, что находится в рехабе. 

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Оксана Самойлова — идеальная жена
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Оттуда артист, который сбрил брови, постил бесконечные фото и видео и умолял Оксану простить его. Видимо, сработало.

14 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Вангую: скоро нас скорбный пост о наркомании Джигана, как он в эту бяку вляпался и как Оксана типа страдала и стеснялась всем рассказать. Но сейчас Джиган торжественно поклянется (может даже на камеру для пущего эффекта) пройти курс лечения, ибо очень любит свою семью. И все плачут, умиляются великой мудрости, доброте и великодушию святой Оксаны, репутация восстановлена (даже еще лучше стала), подписчики на месте (а скорее всего еще привалили), можно фотошопить дольче виту дальше, про замечательного отца, любимую жену и счастливых детей, мимими🥰 Хотя там явно не в наркомании дело, вернее не только в ней, или Джиган и в рехабе употреблять продолжает?😆
  • Видимо, Оксана спровоцировала Джигана так же, как Анастасия Ещенко профессора Соколова.
  • вы умница!!!! жизнь прожить не поле перейти!! да есть трудности, их лучше пережить!! психолог всегда поможет..
  • Как обычно. Соседи врут, что муж жену лупит. А тут СМИ всё придумали. У них всё халасо. Просто у папы весеннее обострение. Ничего нового в семье не происходит. Это фолловеры фшоке почему-то.
  • Худая как щепка, зато Джига, что будка😄 Теперь понятно кто там главный, а кто постоянно в стрессе живёт, что бросит.
  • А куда ей деваться, кто будет кормить её и детей?
  • Кто-то разве сомневался в таком исходе?)
  • Вот и проснулась в этот мир, как миленькая.
  • Наверное, скоро пятого родят....
  • Поскольку у нее все ради лайков, сейчас она комменты своих подписчиков почитает, а там такие же бабы без гордости и самоуважения ей понапишут, что, мол, простите мужа, ради детей, ну ошибся человек, ну с кем не бывает, у вас такая чудесная семья, кококо». Оксана поймет, что никто в ней особо и не разочаровался за ее фейковую жизнь в сети, значит, популярность и восторги никуда не денутся, и типа простит. Ей же только картинка и популярность нужны, а что там на самом деле - пофиг, главное - видимость. Главное, чтобы писали, какая она счастливая, какая у нее замечательная семья и как все хотят такую же.

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