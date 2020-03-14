«Она не до конца все осознала»: Екатерина Диденко рассказала 4-летней дочери о смерти отца

Екатерина Диденко сообщила 4-летней дочери Анастасии, что ее папы больше нет, спустя более чем две недели после трагической вечеринки с сухим льдом. Об этом «аптечный Ревизорро» написала в инстаграм-историях.

«Сегодня во время посещения психолога Насте сказали про папу. Она немного поплакала, спрашивала, а когда он придет? Мы пересмотрели фотографии с папой», — пояснила Диденко.