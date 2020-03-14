«Она не до конца все осознала»: Екатерина Диденко рассказала 4-летней дочери о смерти отца

Екатерина Диденко наконец-то решилась рассказать дочери о том, что ее папы больше нет. Вечеринка с сухим льдом, напомним, состоялась две недели назад.

Екатерина Диденко сообщила 4-летней дочери Анастасии, что ее папы больше нет, спустя более чем две недели после трагической вечеринки с сухим льдом. Об этом «аптечный Ревизорро» написала в инстаграм-историях.

«Сегодня во время посещения психолога Насте сказали про папу. Она немного поплакала, спрашивала, а когда он придет? Мы пересмотрели фотографии с папой», — пояснила Диденко.

По словам Екатерины, спустя 30 минут Настя уже танцевала. Вдова отметила, что ее дочь, вероятно, не до конца осознала случившееся, ведь она еще маленькая. Как девочка будет вести себя дальше, Екатерина не знает. «Наблюдаем с психологом ее поведение», — пояснила женщина.

Сыну Александру Екатерина ничего не рассказывает, поскольку он еще очень маленький для таких разговоров.

Напомним, Диденко отмечала день рождения в бане 28 февраля. Ее супруг Валентин решил сделать имениннице сюрприз и принес туда 25 килограммов сухого льда, который высыпал в бассейн, чтобы сыграть в зомби и сделать классные фотографии для соцсетей. 

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В результате удушья от химической реакции при соприкосновении сухого льда с водой погибли три человека: сам Валентин, а также друзья Екатерины Юрий и Наталья.

14 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

3
под именем
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  • У дочки более естественная реакция на смерть, чем у ее матери.
  • Редакция, может вы заткнетесь уже? Не боитесь гореть в аду из за хайпа на чужом горе?
  • сколько можно об этом? вернее об этой?

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