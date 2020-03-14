47-летний Джуд Лоу в шестой раз станет отцом

Вот уж воистину «Молодой папа»! Британский красавчик-актер скоро станет отцом. Его 32-летняя супруга Филиппа Коэн ждет ребенка.
Никаких официальных заявлений, как принято в зарубежном шоу-бизнесе, никто не делал. Радостную новость поклонники артиста узнали, когда увидели в прессе фотографии папарацци с прогулки Джуда и Филиппы в Лондоне.
Девушка даже не пыталась спрятать уже довольно внушительные габариты. Напротив, она периодически клала руку на живот.
Для Филиппы малыш станет первым ребенком, а вот Джуд уже воспитывает пять детей от предыдущих отношений.
У звезды фильма «Шерлок Холмс» есть трое детей от брака с дизайнером Сэди Фрост и двое от отношений с моделью Самантой Берк и певицей Кэтрин Хардинг.
В одном из последних интервью Лоу признавался, что очень хочет еще одного ребенка: «Мои дети уже выросли, а так хочется еще маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я очень люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней родился ребенок».
14 марта 2020 · ·
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