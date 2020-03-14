47-летний Джуд Лоу в шестой раз станет отцом

Филиппа Коэн, супруга актера Джуда Лоу, беременна! Девушку сфотографировали во время прогулки с любимым мужем по Лондону.

Вот уж воистину «Молодой папа»! Британский красавчик-актер скоро станет отцом. Его 32-летняя супруга Филиппа Коэн ждет ребенка.

Никаких официальных заявлений, как принято в зарубежном шоу-бизнесе, никто не делал. Радостную новость поклонники артиста узнали, когда увидели в прессе фотографии папарацци с прогулки Джуда и Филиппы в Лондоне. 

Девушка даже не пыталась спрятать уже довольно внушительные габариты. Напротив, она периодически клала руку на живот.

Для Филиппы малыш станет первым ребенком, а вот Джуд уже воспитывает пять детей от предыдущих отношений.

У звезды фильма «Шерлок Холмс» есть трое детей от брака с дизайнером Сэди Фрост и двое от отношений с моделью Самантой Берк и певицей Кэтрин Хардинг.

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Джуд Лоу является одним из самых сексуальных и обаятельных актеров Великобритании
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В одном из последних интервью Лоу признавался, что очень хочет еще одного ребенка: «Мои дети уже выросли, а так хочется еще маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я очень люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней родился ребенок».

14 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Красавец, талантливый, безпонтовый! Вообще-классный мужчина! Хорош и сейчас! Такие должны размножаться!😂
  • А с Сиенной Миллер у него нет детей?
  • До чего харизматичный мужчина!! С годами даже лучше делается.
  • Плодовитый Джудик какой)) Эх, как я раньше по нему фанатела)))
  • Эх, все еще хорош, стервец!

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