«Иногда нужно уходить»: Анна Седокова обеспокоила фанатов своим сообщением

37-летняя Анна Седокова шокировала подписчиков неожиданным философским признанием. По Сети поползли слухи...

14 марта экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова опубликовала в Инстаграме очень странное сообщение, которое многие фолловеры расценили как прямой намек на то, что в ее отношениях с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой наступила черная полоса.

«Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно. Каждый раз, как мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?» — написала Анна, взволновав подписчиков.

«Не поняла! У вас с Тимой все хорошо?» — начали писать обеспокоенные фолловеры экс-солистки «ВИА Гры». Однако Седокова эти комментарии оставляет без ответа.

Напомним, Анна и Янис начали афишировать свои отношения с сентября прошлого года. Роман певицы и баскетболиста подмосковных «Химок» сопровождался скандалом: выяснилось, что Тимма начал встречаться с Седоковой, будучи в официальном браке.

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Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве
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Только в ноябре Янис и его жена Сана урегулировали все разногласия, в том числе и по поводу их общего сына Кристиана, и официально оформили развод.

14 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Все , что нужно видеть в Анечке ( сама показывает на многочисленных фото).
  • Да чего годать, сразу здесь девы написали, что это просто пиар . Он уже под планкой спортивной пенсии, она ни кому не нужна как секси чика с 3 детьми, куча критики из за поведения девочки-девочки, оголенки снизу до верху, лишнего веса и творческой невостребованности. Ничего не выгорело, пора разбегаться и Анечке на поиски нового будущего папки-алиментщика.
  • Вместе до конца - до конца отношений😁
  • Очередная вечная любовь закончилась? Ну ничего бывает, Ане не привыкать.
  • Видела недавно её эфир с Ургантом. Они прикольная, забавная, легкая в общении, но это так быстро надоедает, это же оболочка, все ведутся, надеясь, что и внутри что-то есть, кроме философский измышлений, не находят стержня и уходят, так как не уверены в ней. Аня, пора взрослеть и если любишь человека, меняться ради него и вместе с ним.
  • Анька, да кто бы сомневался. 37 лет, давно пора понять, что страсть не есть любовь.

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