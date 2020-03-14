14 марта экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова опубликовала в Инстаграме очень странное сообщение, которое многие фолловеры расценили как прямой намек на то, что в ее отношениях с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой наступила черная полоса.

«Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно. Каждый раз, как мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?» — написала Анна, взволновав подписчиков.