Не так давно Анджелина Джоли огорошила поклонников признанием: ее дочери Захара и Шайло перенесли тяжелые операции. Актриса не стала вдаваться в подробности, но свежие фото гораздо красноречивее любых слов. Темнокожая наследница сильно похудела и практически не улыбалась во время семейного похода в кино, а папина любимица Шайло и вовсе передвигалась с помощью костылей. Выглядели девочки непривычно уставшими, чем не на шутку обеспокоили фанатов звездной семьи.
Ради здоровья дочерей Питт и Джоли забыли о конфликтах и проводили время, как любые заботливые родители — рядом с детьми.
В связи с непростым состоянием Захары и Шайло их маме пришлось забыть о совместных прогулках. Теперь Анджелина отправляется за покупками в сопровождении младшей дочери, 11-летней Вивьен.
14 марта Джоли вместе с дочерью сходили в один из продуктовых магазинов Лос-Анджелеса. Их выбор пал на Lassens — популярный маркет здорового питания. Звездная мать надела многослойное белое платье, а сверху накинула бежевый плащ. Актриса много улыбалась, разговаривала с Вивьен и выглядела умиротворенной и счастливой.
Девочка, в отличие от мамы, проявляла крайнюю собранность: сама катила продуктовую тележку, несла внушительных размеров пакет с покупками и практически не улыбалась. С серьезным видом она внимательно слушала Энджи и не менее серьезно ей отвечала. И не скажешь, что в июле малышке исполнится всего 12!
Ранее Джоли заявляла, что ее дети как никогда сплотились после операций Захары и Шайло. А Вивьен, похоже, еще и сильно повзрослела за это время — с такой опорой Анджелине никакие беды не страшны!
15 марта 2020 · ·
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