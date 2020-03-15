Не так давно Анджелина Джоли огорошила поклонников признанием: ее дочери Захара и Шайло перенесли тяжелые операции. Актриса не стала вдаваться в подробности, но свежие фото гораздо красноречивее любых слов. Темнокожая наследница сильно похудела и практически не улыбалась во время семейного похода в кино, а папина любимица Шайло и вовсе передвигалась с помощью костылей. Выглядели девочки непривычно уставшими, чем не на шутку обеспокоили фанатов звездной семьи.



Ради здоровья дочерей Питт и Джоли забыли о конфликтах и проводили время, как любые заботливые родители — рядом с детьми.

В связи с непростым состоянием Захары и Шайло их маме пришлось забыть о совместных прогулках. Теперь Анджелина отправляется за покупками в сопровождении младшей дочери, 11-летней Вивьен.