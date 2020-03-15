В непростое для семьи время самая младшая дочь Анджелины Джоли помогает ей по хозяйству

11-летняя Вивьен стала опорой для звездной мамы в то время, когда ее старшие сестры переживают не самый лучший жизненный период. Девочка помогает маме ходить за продуктами и выглядит гораздо более серьезной и собранной, чем расслабленная и счастливая Анджелина.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло

Не так давно Анджелина Джоли огорошила поклонников признанием: ее дочери Захара и Шайло перенесли тяжелые операции. Актриса не стала вдаваться в подробности, но свежие фото гораздо красноречивее любых слов. Темнокожая наследница сильно похудела и практически не улыбалась во время семейного похода в кино, а папина любимица Шайло и вовсе передвигалась с помощью костылей. Выглядели девочки непривычно уставшими, чем не на шутку обеспокоили фанатов звездной семьи.

Ради здоровья дочерей Питт и Джоли забыли о конфликтах и проводили время, как любые заботливые родители — рядом с детьми. 

В связи с непростым состоянием Захары и Шайло их маме пришлось забыть о совместных прогулках. Теперь Анджелина отправляется за покупками в сопровождении младшей дочери, 11-летней Вивьен. 

Вивьен и Анджелина Джоли в продуктовом магазине, 14 марта 2020-го

14 марта Джоли вместе с дочерью сходили в один из продуктовых магазинов Лос-Анджелеса. Их выбор пал на Lassens — популярный маркет здорового питания. Звездная мать надела многослойное белое платье, а сверху накинула бежевый плащ. Актриса много улыбалась, разговаривала с Вивьен и выглядела умиротворенной и счастливой. 

Девочка, в отличие от мамы, проявляла крайнюю собранность: сама катила продуктовую тележку, несла внушительных размеров пакет с покупками и практически не улыбалась. С серьезным видом она внимательно слушала Энджи и не менее серьезно ей отвечала. И не скажешь, что в июле малышке исполнится всего 12! 

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Маленькая Вивьен пришла на помощь маме в тяжелый для семьи период
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Ранее Джоли заявляла, что ее дети как никогда сплотились после операций Захары и Шайло. А Вивьен, похоже, еще и сильно повзрослела за это время — с такой опорой Анджелине никакие беды не страшны! 

15 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Близнецы хорошенькие вышли. Нокс так вообще будущий Бред Питт в молодости=) Вивьен тоже будет симпатичной.
  • Какие-то дети неухоженные, вид болезненный у них. Вывод: Не родись красивым, богатым, а просто умным и со здоровой психикой.
  • Как можно ПОМОГАТЬ в своем же быту самой себе? Я может чего не понимаю, но собственный быт в семье ведут все домочадцы, разница лишь в обязанностях по возрасту. Так написали, будто они соседям пошли помогать по-хозяйству.
  • Наконец-то убрали Самойлову с пьедестала.
  • Очень приятно видеть, что девочка одета в одежду для девочки

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