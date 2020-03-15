«Детей к бабушке, а самой срочно к психологу»: Бородина раскритиковала Диденко, которую сначала защищала

Екатерина Диденко записала новое провокационное видео, во время которого прямо с детьми на руках грозилась «выйти в окно». Ксения Бородина тут же в свойственной ей жесткой манере отреагировала на этот ролик.

Екатерина Диденко с мужем и детьми

Екатерина Диденко всего за пару недель стала одной из самых обсуждаемых персон в России. Теперь пользователи Сети рассуждают не о том, кто виноват в трагедии с сухим льдом, а о нравственных ценностях безутешной вдовы. Она как ни в чем не бывало ведет соцсети, общается с фолловерами, продает рекламу и участвует в ток-шоу. Не все одобряют поведение Екатерины, однако звезды со своей стороны пытались сохранить нейтралитет и даже поддерживали блогера. 

Ксения Бородина тоже была на стороне Екатерины: она не хотела судить убитую горем женщину, потерявшую любимого человека после празднования дня рождения. Однако 15 марта терпению телеведущей пришел конец, а все из-за очередного провокационного ролика Диденко, в котором на этот раз поучаствовали ее маленькие дети.

Согласно идее Екатерины, короткое видео должно было стать красноречивым ответом всем хейтерам, призывающим ее «пойти вслед за мужем». «Аптечный Ревизорро» в новой публикации взяла двоих детей на руки, поднялась, покачиваясь, на подоконник и попыталась «выйти в окно». Правда, в последний момент все же остановилась и в прямом смысле показала всем «фигу». 

Мол, не дождетесь от меня такого, буду жить врагам назло. Казалось бы, посыл весьма жизнеутверждающий, однако Ксения Бородина была возмущена поведением горе-матери. 

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Ксения Бородина была возмущена поведением Екатерины Диденко
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«Я реально до последнего защищала эту женщину, была в шоке, но думала, что и у нее сильный шок, и поэтому все с ней так происходит! Но это уже ненормально! Дети, окно, музыка, стори? Я считаю, что детей надо бабушке сейчас отдать, а самой сидеть у психолога 24/7. Окружить себя подругами, близкими, чтобы помогали морально. А не в стори вещать и с детьми снимать видосы про самоубийство», — высказалась телеведущая. А вы согласны с позицией Ксении Бородиной?

15 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Какая дура эта диденка
  • Срочно в дурку! Бородиной тоже не помешало бы провериться
  • Просто пора уже перестать про неё писать, я понять все не могу, кому она до сих пор интересна... пишут и пишут, сколько можно...
  • Ее знакомым срочно надо коллективное письмо писать в полицию и в опеку, чтобы пресекли ее деятельность. Это опасно для ее детей в первую очередь, а ее лечить нужно срочно
  • Тут уже не к психологу надо, а к психиатру. И детей нужно у нее забрать и отдать кому-то из бабушек. Хотя бы на время. А то так будут еще смерти, ей не привыкать.
  • Она живет в нереальности. Ей к психиатру нужно срочно. Психолог тут не поможет.
  • Ненормальная. Главное в сторис не забыть выложить.
  • Абсолютно согласна. Диденко срочно нужна психологическая помощь, и детей с ней оставлять нельзя, иначе, чего доброго, она реально вместе с ними в окно выйдет. Или случайно вылетит, тк от своего телефона оторваться не может.
  • Согласны на все 100%
  • Идиотка! Совсем краев не видит, заблочьте ее уже в инсте!!!!

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