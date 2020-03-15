«Я реально до последнего защищала эту женщину, была в шоке, но думала, что и у нее сильный шок, и поэтому все с ней так происходит! Но это уже ненормально! Дети, окно, музыка, стори? Я считаю, что детей надо бабушке сейчас отдать, а самой сидеть у психолога 24/7. Окружить себя подругами, близкими, чтобы помогали морально. А не в стори вещать и с детьми снимать видосы про самоубийство», — высказалась телеведущая. А вы согласны с позицией Ксении Бородиной?