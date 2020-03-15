Екатерина Диденко всего за пару недель стала одной из самых обсуждаемых персон в России. Теперь пользователи Сети рассуждают не о том, кто виноват в трагедии с сухим льдом, а о нравственных ценностях безутешной вдовы. Она как ни в чем не бывало ведет соцсети, общается с фолловерами, продает рекламу и участвует в ток-шоу. Не все одобряют поведение Екатерины, однако звезды со своей стороны пытались сохранить нейтралитет и даже поддерживали блогера.
Ксения Бородина тоже была на стороне Екатерины: она не хотела судить убитую горем женщину, потерявшую любимого человека после празднования дня рождения. Однако 15 марта терпению телеведущей пришел конец, а все из-за очередного провокационного ролика Диденко, в котором на этот раз поучаствовали ее маленькие дети.
Согласно идее Екатерины, короткое видео должно было стать красноречивым ответом всем хейтерам, призывающим ее «пойти вслед за мужем». «Аптечный Ревизорро» в новой публикации взяла двоих детей на руки, поднялась, покачиваясь, на подоконник и попыталась «выйти в окно». Правда, в последний момент все же остановилась и в прямом смысле показала всем «фигу».
Мол, не дождетесь от меня такого, буду жить врагам назло. Казалось бы, посыл весьма жизнеутверждающий, однако Ксения Бородина была возмущена поведением горе-матери.
«Я реально до последнего защищала эту женщину, была в шоке, но думала, что и у нее сильный шок, и поэтому все с ней так происходит! Но это уже ненормально! Дети, окно, музыка, стори? Я считаю, что детей надо бабушке сейчас отдать, а самой сидеть у психолога 24/7. Окружить себя подругами, близкими, чтобы помогали морально. А не в стори вещать и с детьми снимать видосы про самоубийство», — высказалась телеведущая. А вы согласны с позицией Ксении Бородиной?
15 марта 2020 · ·
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