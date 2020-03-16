До встречи с Кэти Перри Орландо Блум полгода воздерживался от секса

У Орландо Блума было как минимум 5 серьезных романов — с Линдси Лохан, Кейт Босуорт, Сиенной Миллер, Кирстен Данст и Мирандой Керр, с которой он прожил 3 года в браке.
В 2016-м, уже будучи в статусе вновь холостого мужчины, актер решил последовать совету друга, который предложил ему отказаться от секса на полгода.
По словам Блума, ему понравился 6-месячный целибат. За время воздержания актер не испытывал никаких трудностей и, возможно, и дальше бы продолжал в таком духе, но встретил будущую супругу и мать своего второго ребенка. О каком воздержании может идти речь, когда рядом Кэти Перри?
Из-за угрозы коронавируса супругам пришлось отменить торжество в Японии. Заболевание так быстро распространяется по миру, что свадьба знаменитостей сейчас находится под вопросом.
16 марта 2020 · ·
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