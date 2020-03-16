До встречи с Кэти Перри Орландо Блум полгода воздерживался от секса

У Орландо Блума было как минимум 5 серьезных романов — с Линдси Лохан, Кейт Босуорт, Сиенной Миллер, Кирстен Данст и Мирандой Керр, с которой он прожил 3 года в браке.

В 2016-м, уже будучи в статусе вновь холостого мужчины, актер решил последовать совету друга, который предложил ему отказаться от секса на полгода.