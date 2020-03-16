До встречи с Кэти Перри Орландо Блум полгода воздерживался от секса

Голливудский актер признается, что сегодня живет своей самой счастливой жизнью — рядом любимая женщина, которая в скором времени подарит ему ребенка. Как выяснилось, до встречи с Кэти Орладо полгода не подпускал к себе других женщин.

У Орландо Блума было как минимум 5 серьезных романов — с Линдси Лохан, Кейт Босуорт, Сиенной Миллер, Кирстен Данст и Мирандой Керр, с которой он прожил 3 года в браке. 

В 2016-м, уже будучи в статусе вновь холостого мужчины, актер решил последовать совету друга, который предложил ему отказаться от секса на полгода.

По словам Блума, ему понравился 6-месячный целибат. За время воздержания актер не испытывал никаких трудностей и, возможно, и дальше бы продолжал в таком духе, но встретил будущую супругу и мать своего второго ребенка. О каком воздержании может идти речь, когда рядом Кэти Перри? 

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16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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