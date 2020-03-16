«Забыла сообщить»: Любовь Толкалина заявила о тайном замужестве

«Почему вы повторно замуж не выходите, неужели никто предложение не делал? Такая девушка эффектная — и не замужем?» — спросила подписчица. «Такой странный вопрос... Потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить», — вдруг ответила Любовь.

Теперь все гадают, то ли экс-супруга Егора Кончаловского сказала правду, то ли отшутилась.