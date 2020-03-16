«Забыла сообщить»: Любовь Толкалина заявила о тайном замужестве

42-летняя актриса ошарашила поклонников признанием и отказалась давать какие-либо дополнительные комментарии.

На странице Любови Толкалиной появилась серия чувственных фотографий, на которых актриса позирует в расстегнутой белой рубашке, прикрывая обнаженную грудь рукой. Поклонники осыпали знаменитость комплиментами, а одна подписчица решила задать Толкалиной вопрос о личной жизни.

«Почему вы повторно замуж не выходите, неужели никто предложение не делал? Такая девушка эффектная — и не замужем?» — спросила подписчица. «Такой странный вопрос... Потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить», — вдруг ответила Любовь.

Теперь все гадают, то ли экс-супруга Егора Кончаловского сказала правду, то ли отшутилась.

Напомним, несколько месяцев назад актриса рассекретила свои отношения с Саймоном Бассом. Любовь поделилась первым фото с возлюбленным и призналась, что ее сердце принадлежит этому мужчине уже четыре года.

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После разрыва с Егором Кончаловским о личной жизни Любови Толкалиной ходили только слухи
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Композитор живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, включая Мадонну и Робби Уильямса. Он активно сотрудничает с Борисом Гребенщиковым, который, судя по всему, и познакомил его с Толкалиной. Актрисе не раз приписывали роман с фронтменом «Аквариума», но она его яростно отрицала.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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