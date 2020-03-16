«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — так начинается пост Маргариты в Инстаграме, в котором она удивила поклонников радостной новостью, порассуждала об абортах и пообещала помочь нуждающимся матерям.
Супруга Тиграна Кеосаяна забеременела всего через четыре месяца после последних родов. Несмотря на то, что молодая мама не успела до конца восстановиться, вариант с прерыванием беременности она даже не рассматривала.
«Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — заявила Симоньян.
В связи с интересным положением Маргарита призвала всех нуждающихся мам обратиться к ней за помощью: «Пишите мне, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь».
Кеосаян с женой воспитывают трех детей: сына Баграта и дочек Марьяну и Маро. Последняя появилась на свет в октябре 2019 года.
16 марта 2020 · ·
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