Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после рождения третьего ребенка

Вот это новость! Не прошло и полгода, как журналистка стала мамой в третий раз, а 16 марта она сообщила, что снова ждет ребенка.

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — так начинается пост Маргариты в Инстаграме, в котором она удивила поклонников радостной новостью, порассуждала об абортах и пообещала помочь нуждающимся матерям.

Супруга Тиграна Кеосаяна забеременела всего через четыре месяца после последних родов. Несмотря на то, что молодая мама не успела до конца восстановиться, вариант с прерыванием беременности она даже не рассматривала.

«Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен», — заявила Симоньян.

В связи с интересным положением Маргарита призвала всех нуждающихся мам обратиться к ней за помощью: «Пишите мне, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь».

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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян станут родителями в четвертый раз
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Кеосаян с женой воспитывают трех детей: сына Баграта и дочек Марьяну и Маро. Последняя появилась на свет в октябре 2019 года.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Во дают)))) И не смотри что в возрасте уже оба

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