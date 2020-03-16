«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — так начинается пост Маргариты в Инстаграме, в котором она удивила поклонников радостной новостью, порассуждала об абортах и пообещала помочь нуждающимся матерям.

Супруга Тиграна Кеосаяна забеременела всего через четыре месяца после последних родов. Несмотря на то, что молодая мама не успела до конца восстановиться, вариант с прерыванием беременности она даже не рассматривала.