Джиган намекнул на то, что страдает биполярным расстройством

Рэпер Джиган, который недавно вышел из реабилитационной клиники в Майами, намекнул подписчикам, что страдает не только от чрезмерного увлечения запрещенными веществами, но и кое-чем посерьезнее.
Супруг Оксаны Самойловой выложил в инстаграм-истории скрин статьи из Википедии о биполярном расстройстве.
Биполярка известна также как маниакально-депрессивный психоз. Это психическое заболевание, характеризующееся нетипичной сменой настроений, перепадами энергии и способности функционировать.
Вероятно, в совокупности с увлечением запрещенными веществами это дало сильный эффект, из-за чего в семье Джигана и Самойловой и произошел разлад.
Напомним, Оксана Самойлова 8 марта на весь Инстаграм заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир». Спустя некоторое время стало известно, что ее супруг угодил в наркологическую клинику Seaside Palm Beach Rehab.
Спустя несколько дней затяжного молчания бизнесвумен заявила, что намерена помочь отцу своих детей. Совсем недавно Джиган опубликовал в инстаграм-историях видео, как он уезжает из реабилитационной клиники, после чего отправляется в дорогой ресторан, где отмечает свое освобождение с другом за бокалом пива.
Подписчикам такое поведение многодетного отца не понравилось. «Приди в себя и вернись в семью», — пишут они в Сети.
16 марта 2020 · ·
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