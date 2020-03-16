Джиган намекнул на то, что страдает биполярным расстройством

Рэпер Джиган, который недавно вышел из реабилитационной клиники в Майами, намекнул подписчикам, что страдает не только от чрезмерного увлечения запрещенными веществами, но и кое-чем посерьезнее.

Супруг Оксаны Самойловой выложил в инстаграм-истории скрин статьи из Википедии о биполярном расстройстве.