Джиган намекнул на то, что страдает биполярным расстройством

34-летний Денис Устименко-Вайнштейн опубликовал в инстаграм-историях интересный скрин с описанием серьезной психической болезни.

Рэпер Джиган, который недавно вышел из реабилитационной клиники в Майами, намекнул подписчикам, что страдает не только от чрезмерного увлечения запрещенными веществами, но и кое-чем посерьезнее.

Супруг Оксаны Самойловой выложил в инстаграм-истории скрин статьи из Википедии о биполярном расстройстве.

Биполярка известна также как маниакально-депрессивный психоз. Это психическое заболевание, характеризующееся нетипичной сменой настроений, перепадами энергии и способности функционировать.

Вероятно, в совокупности с увлечением запрещенными веществами это дало сильный эффект, из-за чего в семье Джигана и Самойловой и произошел разлад.

Напомним, Оксана Самойлова 8 марта на весь Инстаграм заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир». Спустя некоторое время стало известно, что ее супруг угодил в наркологическую клинику Seaside Palm Beach Rehab.

Спустя несколько дней затяжного молчания бизнесвумен заявила, что намерена помочь отцу своих детей. Совсем недавно Джиган опубликовал в инстаграм-историях видео, как он уезжает из реабилитационной клиники, после чего отправляется в дорогой ресторан, где отмечает свое освобождение с другом за бокалом пива.

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В семье Оксаны Самойловой и Джигана кризис
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Подписчикам такое поведение многодетного отца не понравилось. «Приди в себя и вернись в семью», — пишут они в Сети.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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