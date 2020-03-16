Томас Маркл просит Меган показать ему внука перед смертью

На днях Томас Маркл-младший, брат герцогини Сассекской, дал интервью и извинился за то, что принял участие в «суматохе, которая разлучила их семью».



При этом Томас уверен, что Меган все равно обязана сделать первый шаг и пойти навстречу отцу. «Я считаю, что должно случиться следующее: Меган нужно слезть со своей высокой лошади, позвонить отцу и помириться. Этот мужчина посвятил ей всю свою жизнь — она добилась того, что у нее есть сейчас, благодаря ему. Это единственная причина, и я имею в виду, что этого уже достаточно».