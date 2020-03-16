Томас Маркл просит Меган показать ему внука перед смертью

На днях Томас Маркл-младший, брат герцогини Сассекской, дал интервью и извинился за то, что принял участие в «суматохе, которая разлучила их семью».
При этом Томас уверен, что Меган все равно обязана сделать первый шаг и пойти навстречу отцу. «Я считаю, что должно случиться следующее: Меган нужно слезть со своей высокой лошади, позвонить отцу и помириться. Этот мужчина посвятил ей всю свою жизнь — она добилась того, что у нее есть сейчас, благодаря ему. Это единственная причина, и я имею в виду, что этого уже достаточно».
«Предсмертное желание моего отца, как он сказал мне по телефону, это просто помириться, увидеть Арчи и вернуть дочь в свою жизнь», — также отметил Томас.
«Это должно было быть сделано по-другому давным-давно, и Меган уже могла бы принять важное решение. Если бы она связалась с ним раньше, сейчас мы бы уже проводили много времени вместе», — пожаловался брат герцогини.
Меган не видела своего отца около двух лет. В последний раз она общалась с ним незадолго до того, как вышла замуж за принца Гарри в мае 2018-го.
С тех пор Томас Маркл неоднократно выступал со скандальными заявлениями, в которых постоянно унижал свою родную дочь и утверждал, что она неуважительно относится к британской монархии. Неудивительно, что Меган не желает общаться с отцом.
16 марта 2020 · ·
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