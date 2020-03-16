Мама покончившей жизнь самоубийством Кэролайн Флэк рассказала, как прошли ее похороны

Месяц назад в Лондоне с собой покончила эффектная блондинка, красавица-телеведущая Кэролайн Флэк. Похороны состоялись лишь неделю назад, и мама девушки Кристи рассказала, как проводила любимую дочь в последний путь.

Прощание с актрисой прошло 10 марта в церемониальном парке недалеко от Норвича.