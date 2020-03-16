Мама покончившей жизнь самоубийством Кэролайн Флэк рассказала, как прошли ее похороны

Месяц назад в Лондоне с собой покончила эффектная блондинка, красавица-телеведущая Кэролайн Флэк. Похороны состоялись лишь неделю назад, и мама девушки Кристи рассказала, как проводила любимую дочь в последний путь.
Прощание с актрисой прошло 10 марта в церемониальном парке недалеко от Норвича.
В разговоре с местной газетой The Eastern Daily Press Кристина поблагодарила 200 друзей и знакомых Кэролайн, которые прилетели со всех концов земного шара на двухчасовую церемонию прощания, которая завершилась поминками в баре The Black Horse.
«Было много улыбок, а еще слез. Мы вспоминали Кэрри и то счастье, которое она принесла в наши жизни», — рассказала Крис.
«Вся семья Кэрри хочет поблагодарить ее друзей, которые приехали, чтобы быть с нами в этот день, и особенно тех, кто оценил наше желание вернуть ее домой в Норфолк», — отметила мама Флэк.
Напомним, Кэролайн покончила с собой после того, как узнала, что ей придется предстать перед судом по обвинению в нападении на своего бойфренда Льюиса Бертона.
16 марта 2020 · ·
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