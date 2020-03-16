Мама покончившей жизнь самоубийством Кэролайн Флэк рассказала, как прошли ее похороны

Кристин Флэк, мама Кэролайн Флэк, поговорила с журналистами и поведала, как проводила свою дочь в последний путь.

Месяц назад в Лондоне с собой покончила эффектная блондинка, красавица-телеведущая Кэролайн Флэк. Похороны состоялись лишь неделю назад, и мама девушки Кристи рассказала, как проводила любимую дочь в последний путь.

Прощание с актрисой прошло 10 марта в церемониальном парке недалеко от Норвича.

В разговоре с местной газетой The Eastern Daily Press Кристина поблагодарила 200 друзей и знакомых Кэролайн, которые прилетели со всех концов земного шара на двухчасовую церемонию прощания, которая завершилась поминками в баре The Black Horse.

«Было много улыбок, а еще слез. Мы вспоминали Кэрри и то счастье, которое она принесла в наши жизни», — рассказала Крис.

«Вся семья Кэрри хочет поблагодарить ее друзей, которые приехали, чтобы быть с нами в этот день, и особенно тех, кто оценил наше желание вернуть ее домой в Норфолк», — отметила мама Флэк.  

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В последние несколько месяцев перед смертью Кэролайн Флэк было очень тяжело
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Напомним, Кэролайн покончила с собой после того, как узнала, что ей придется предстать перед судом по обвинению в нападении на своего бойфренда Льюиса Бертона.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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