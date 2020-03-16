Не так давно Джиган провел серию прямых эфиров, записанных в нетрезвом состоянии, а потом угодил в элитный рехаб. Певец не раз пытался вымолить прощение у своей супруги Оксаны Самойловой, писал ей комплименты и постил ее фотографии. Бизнесвумен позднее сообщила, что должна помочь отцу своих детей. На днях рэпер отправился домой, и некоторым показалось, что он чересчур рано покинул реабилитационный центр.