«Он должен потратить на лечение полгода»: Дана Борисова высказалась о ситуации с Джиганом

Резонансная история Джигана никого не оставила равнодушным. Дана Борисова, знающая не понаслышке о проблемах с запрещенными веществами, думает, что рэпер слишком рано покинул элитный рехаб.

Джиган

Не так давно Джиган провел серию прямых эфиров, записанных в нетрезвом состоянии, а потом угодил в элитный рехаб. Певец не раз пытался вымолить прощение у своей супруги Оксаны Самойловой, писал ей комплименты и постил ее фотографии. Бизнесвумен позднее сообщила, что должна помочь отцу своих детей. На днях рэпер отправился домой, и некоторым показалось, что он чересчур рано покинул реабилитационный центр.

Дана Борисова

Среди них была Дана Борисова. В программе «Ты не поверишь!» телеведущая, побывавшая в тайском рехабе из-за проблем с запрещенными веществами, поделилась своей точкой зрения. Ей показалось странным, что Джиган спокойно пользовался смартфоном в своем люксовом «заточении». 

«Меня шокировало, что он пользуется. У нас на семь месяцев изымали телефон. Финала три: тюрьма, больница или смерть. Поэтому он должен действительно серьезно отнестись. Ему есть, ради кого выздоравливать. Я настаиваю, что он должен потратить на лечение полгода, не меньше», — сообщила телеведущая.

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Вскоре после рождения долгожданного сына Джиган попал в рехаб
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Напомним, на днях дочь Даны Борисовой рассказала о том, как тяжело ей жилось, когда звездная мать страдала от наркозависимости. Полина часто пропускала школу и плохо питалась, так как телеведущей было не до девочки.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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