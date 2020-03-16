Не так давно Джиган провел серию прямых эфиров, записанных в нетрезвом состоянии, а потом угодил в элитный рехаб. Певец не раз пытался вымолить прощение у своей супруги Оксаны Самойловой, писал ей комплименты и постил ее фотографии. Бизнесвумен позднее сообщила, что должна помочь отцу своих детей. На днях рэпер отправился домой, и некоторым показалось, что он чересчур рано покинул реабилитационный центр.
Среди них была Дана Борисова. В программе «Ты не поверишь!» телеведущая, побывавшая в тайском рехабе из-за проблем с запрещенными веществами, поделилась своей точкой зрения. Ей показалось странным, что Джиган спокойно пользовался смартфоном в своем люксовом «заточении».
«Меня шокировало, что он пользуется. У нас на семь месяцев изымали телефон. Финала три: тюрьма, больница или смерть. Поэтому он должен действительно серьезно отнестись. Ему есть, ради кого выздоравливать. Я настаиваю, что он должен потратить на лечение полгода, не меньше», — сообщила телеведущая.
Напомним, на днях дочь Даны Борисовой рассказала о том, как тяжело ей жилось, когда звездная мать страдала от наркозависимости. Полина часто пропускала школу и плохо питалась, так как телеведущей было не до девочки.
16 марта 2020 · ·
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