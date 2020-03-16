Король Испании Филипп VI отказался от наследства отца и лишил его пособия

Не только Букингемский дворец сотрясают скандалы и расколы. Испанию тоже знатно лихорадит.

Вечером 16 марта испанский дворец опубликовал важное заявление. Король Филипп VI принял решение «отказаться от наследства бывшего короля Хуана Карлоса».

«Его Величество публично заявляет о своем решении отказаться от наследства Хуана Карлоса, а также любых активов, инвестиций или финансовых структур, происхождение которых может быть незаконным», — говорится в пресс-релизе. 

София Греческая и Хуан Карлос

Это связано с тем, что недавно СМИ опубликовали расследование, согласно которому в 2008 году экс-король незаконно получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Деньги были перечислены на его счет в швейцарском банке через панамские офшоры.

Сын Хуана Карлоса мириться с таким положением дел не захотел и отказался не только получить наследство от отца, но и лишил того пособия в 217 тысяч долларов.

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Король Испании практически публично отрекся от своего отца
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Таким образом Филипп VI разорвал все финансовые отношения с отцом и дистанцировался от него, дабы не испортить свою собственную репутацию.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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