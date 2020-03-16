Король Испании Филипп VI отказался от наследства отца и лишил его пособия

Это связано с тем, что недавно СМИ опубликовали расследование, согласно которому в 2008 году экс-король незаконно получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Деньги были перечислены на его счет в швейцарском банке через панамские офшоры.

Сын Хуана Карлоса мириться с таким положением дел не захотел и отказался не только получить наследство от отца, но и лишил того пособия в 217 тысяч долларов.

