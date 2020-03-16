16 марта Анастасия и Дмитрий Тарасовы всей семьей отправились в храм, чтобы крестить малышку Еву. Звездные родители записывали инстаграм-истории, пока ехали в машине, и делились впечатлениями от предстоящего мероприятия.
Похоже, и модель, и футболист чувствовали себя вполне комфортно — никакого волнения или страхов они не высказывали. Даже Милана, и та держалась расслабленно.
Анастасия предстала перед фолловерами в белом платье в горошек и черном ободке в крапинку. Несмотря на романтичный аутфит, выглядела дважды мама несколько утомленной — по крайней мере, так решили пользователи Сети.
По возвращении домой она призналась, что потратила на мейкап всего 15 минут, и показала вблизи свой макияж. Во время сборов молодая мама в одной руке держала Еву, а другой пыталась отобрать кисти у Миланы, которой тоже очень хотелось накраситься. Не знаем, как Анастасии это удалось, но даже в таких экстремальных условиях она смогла создать безупречный образ.
Помимо этого Тарасова показала, как украсила дом в честь праздника. Гостиная была оформлена огромными розовыми и белыми шарами. В таком же стиле был выполнен и торт для малышки Евы — с «бриллиантовым» крестом и розами. Сомневаемся, что девочка смогла попробовать это угощение, а вот остальные члены семьи устроили настоящий пир.
Пользователи Сети уже поздравили Дмитрия и Анастасию со столь важным для их младшей дочери событием. Присоединяемся и мы!
16 марта 2020 · ·
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