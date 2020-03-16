По возвращении домой она призналась, что потратила на мейкап всего 15 минут, и показала вблизи свой макияж. Во время сборов молодая мама в одной руке держала Еву, а другой пыталась отобрать кисти у Миланы, которой тоже очень хотелось накраситься. Не знаем, как Анастасии это удалось, но даже в таких экстремальных условиях она смогла создать безупречный образ.