Торт с «бриллиантовым» крестом и макияж за 15 минут: Анастасия Тарасова поделилась впечатлениями от крестин

Семья Тарасовых продолжает делиться подробностями с крещения младшей дочери. На этот раз Анастасия показала украшенный к празднику дом, торт для малышки Евы, а еще поведала, как готовилась к столь ответственному событию. 

Анастасия Тарасова на пути в храм, 16 марта 2020-го

16 марта Анастасия и Дмитрий Тарасовы всей семьей отправились в храм, чтобы крестить малышку Еву. Звездные родители записывали инстаграм-истории, пока ехали в машине, и делились впечатлениями от предстоящего мероприятия.

Похоже, и модель, и футболист чувствовали себя вполне комфортно — никакого волнения или страхов они не высказывали. Даже Милана, и та держалась расслабленно. 

Анастасия предстала перед фолловерами в белом платье в горошек и черном ободке в крапинку. Несмотря на романтичный аутфит, выглядела дважды мама несколько утомленной — по крайней мере, так решили пользователи Сети.

По возвращении домой она призналась, что потратила на мейкап всего 15 минут, и показала вблизи свой макияж. Во время сборов молодая мама в одной руке держала Еву, а другой пыталась отобрать кисти у Миланы, которой тоже очень хотелось накраситься. Не знаем, как Анастасии это удалось, но даже в таких экстремальных условиях она смогла создать безупречный образ. 

Помимо этого Тарасова показала, как украсила дом в честь праздника. Гостиная была оформлена огромными розовыми и белыми шарами. В таком же стиле был выполнен и торт для малышки Евы — с «бриллиантовым» крестом и розами. Сомневаемся, что девочка смогла попробовать это угощение, а вот остальные члены семьи устроили настоящий пир. 

...
Анастасия Тарасова не стала прибегать к услугам профессиональных визажистов
1 из 10

Пользователи Сети уже поздравили Дмитрия и Анастасию со столь важным для их младшей дочери событием. Присоединяемся и мы! 

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

2
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Тарас раскручивается.Теперь он будет зарабатывать на рекламе.Поэтому заплатил за такое количество статей, в которых повторяется одно и тоже
  • Очень много новостей о них. А про платье в горошек и ободок за 3 рубля уже 3-я статья за 1 день написана.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633