15-летняя внучка Кобзона выросла ослепительной и уверенной в себе красоткой

Крошечный «изъян» нисколько не испортил красивого лица, а сам факт публикации подобных снимков показал, насколько Рапопорт уверенна в себе. В наш век фильтров и фотошопа это дорогого стоит.

Девушка очень похожа на свою бабушку Нелли Кобзон — ей передалась «особая порода» именитой родственницы, а армия поклонников не устает напоминать девушке о ее красоте и стати.