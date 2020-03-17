15-летняя внучка Кобзона выросла ослепительной и уверенной в себе красоткой

Добавим в это непростое время немного красоты в ленту. Вы только посмотрите, какой выросла 15-летняя внучка Иосифа Кобзона. 

Младшая внучка Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Рапопорт — настоящая красавица! Темно-русые длинные волосы, правильные черты лица и стройная фигура звездной наследницы радуют глаз поклонников, которые с нетерпением ждут каждого нового поста девушки в соцсетях.

На днях Арнелла-Мари опубликовала в Инстаграме несколько фото, на которых невооруженным глазом видно — у 15-летней внучки легендарного советского и российского певца есть небольшие пятна на лице. То ли веснушки, то ли что-то еще.

Нелли и Иосиф Кобзон

Крошечный «изъян» нисколько не испортил красивого лица, а сам факт публикации подобных снимков показал, насколько Рапопорт уверенна в себе. В наш век фильтров и фотошопа это дорогого стоит.

Девушка очень похожа на свою бабушку Нелли Кобзон — ей передалась «особая порода» именитой родственницы, а армия поклонников не устает напоминать девушке о ее красоте и стати.

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Арнелла-Мари — одна из пяти внучек Иосифа Кобзона
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Напомним, Арнелла-Мари родилась в 2004 году в семье дочери Кобзона Натальи и юриста Юрия Рапопорта. Сейчас девушка живет в Испании.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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