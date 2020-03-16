Европа на замке: власти Евросоюза запретят въезд в 27 стран на 30 дней

Евросоюз собирается закрыть свои границы и запретить все поездки, кроме неотложных. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса: на данный момент в ЕС зафиксировано более 50 тысяч случаев заражения, скончались почти 2,5 тысячи человек. 16 марта Еврокомиссия предложила временно запретить въезд иностранцев на территорию. Ожидается, что решение вступит в силу 18 марта.

«Эти меры будут введены на исходный период в 30 дней и могут быть продлены, если необходимо. Чем меньше путешествий, тем лучше мы сможем сдержать распространение вируса», — рассказала фон дер Ляйен.

Исключение будет сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

Выдача шенгенских виз приостановится, а по действующим визам в ЕС невозможно будет въехать с туристическими целями (или любыми другими, которые не входят в список исключений).

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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