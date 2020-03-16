Джиган пытается доказать, что его не лишают родительских прав, публикуя новые фото с малышом Давидом

Джиган активно публикует видео и фото с маленьким сыном. Поклонники уверены, что таким образом рэпер хочет покончить со слухами о лишении его родительских прав.

Вернувшийся из рехаба отец семейства первым делом отметил с другом завершение лечения, а затем отправился домой. В Инстаграме Джигана появились видео с прогулки с малышом Давидом, а затем рэпер выложил их новое совместное фото.

Несмотря на то, что со стороны Джиган снова выглядит примерным семьянином, поклонникам не так просто забыть скандал, произошедший на днях. Фанаты подозревают, что подобным контентом рэпер пытается доказать, что супруга не собирается лишать его родительских прав. Впрочем, Оксана и сама это подтверждает.

Внимательные подписчики заметили, что когда пост был только опубликован, Джиган подписал его словами «каков отец, таков и сын». Вовремя одумавшись, рэпер оставил в подписи только смайлики в виде львов.

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Джиган пытается убедить пользователей, что в семье все наладилось
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В комментариях пользователи бурно обсуждают возвращение знаменитости из клиники. Одни желают паре поскорее забыть скандал и двигаться дальше, другие же призывают Джигана заняться своим здоровьем и на это время оставить свою семью.

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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