Джиган пытается доказать, что его не лишают родительских прав, публикуя новые фото с малышом Давидом

Вернувшийся из рехаба отец семейства первым делом отметил с другом завершение лечения, а затем отправился домой. В Инстаграме Джигана появились видео с прогулки с малышом Давидом, а затем рэпер выложил их новое совместное фото.

Несмотря на то, что со стороны Джиган снова выглядит примерным семьянином, поклонникам не так просто забыть скандал, произошедший на днях. Фанаты подозревают, что подобным контентом рэпер пытается доказать, что супруга не собирается лишать его родительских прав. Впрочем, Оксана и сама это подтверждает.