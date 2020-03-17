Пожарила курицу, нарезала салат: Ксения Собчак показала, как встречает мужа с работы

Мы не перестаем удивляться переменам, которые произошли с Ксенией Собчак. Медиадива все чаще выкладывает фото с сыном, а теперь еще и ждет мужа дома, приготовив ужин. Кто бы мог подумать!

Когда Ксения Собчак и Константин Богомолов объявили о свадьбе, многие усомнились в искренности их чувств, а эпатажный катафалк и стриптиз в исполнении невесты и вовсе убедил пользователей, что отношения молодоженов — чистый фарс.

Впрочем, спустя полгода после венчания пары, мы с точностью можем сказать, что Ксения Собчак действительно влюбилась, да причем так, что мы едва ее узнаем!

Мало того, что журналистка стала часто выкладывать фото с сыном и даже признавалась, что больше не считает детей «маленькими гаденышами», так теперь знаменитость показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.

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Ксения Собчак со стороны выглядит в точности как идеальная жена
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Ксения сварила гречку, пожарила курицу и сделала салат из капусты. «Константин Юрьевич, я в кои веки вас жду, а вас все нет и нет! Ужин дома», — обратилась Собчак к Богомолову.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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