Когда Ксения Собчак и Константин Богомолов объявили о свадьбе, многие усомнились в искренности их чувств, а эпатажный катафалк и стриптиз в исполнении невесты и вовсе убедил пользователей, что отношения молодоженов — чистый фарс.
Впрочем, спустя полгода после венчания пары, мы с точностью можем сказать, что Ксения Собчак действительно влюбилась, да причем так, что мы едва ее узнаем!
Мало того, что журналистка стала часто выкладывать фото с сыном и даже признавалась, что больше не считает детей «маленькими гаденышами», так теперь знаменитость показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
Ксения сварила гречку, пожарила курицу и сделала салат из капусты. «Константин Юрьевич, я в кои веки вас жду, а вас все нет и нет! Ужин дома», — обратилась Собчак к Богомолову.
17 марта 2020 · ·
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