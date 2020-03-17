«Ни в коем случае не желаю никому зла, смерти или болезни»: Боня прокомментировала свое скандальное заявление

Знаменитость поделилась своими мыслями о пандемии, которые идут вразрез с общественным мнением, а затем прокомментировала слова о «вымершем наполовину человечестве».

Сейчас все обсуждают тему коронавируса. Офисных работников переводят на удаленную работу, в СМИ публикуют сводки заразившихся, ученые обещают вот-вот выпустить вакцину. Виктория Боня решила выразить свое мнение по поводу актуальной повестки. 

«Ребят, извините за такое мнение, но это на пользу. На пользу нам всем, потому что планету сожрали, планету загубили. Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет наполовину, — для меня это не так страшно. Я готова наряду со всеми умереть, но лишь бы наша планета выжила», — заявила Боня.

Эти слова вызвали широкий резонанс в Сети. Многие поддержали Викторию, однако некоторым подобные мысли показались слишком резкими.

Спустя сутки Боня вышла на связь с подписчиками и прокомментировала ситуацию. «Ни в коем случае не желаю никому зла, смерти или болезни», — подчеркнула Виктория. В своем послании знаменитость сделала упор исключительно на тот факт, что благодаря всеобщей изоляции уменьшился уровень выбросов в атмосферу, что улучшило экологическую обстановку на планете.

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Виктория Боня возмутила поклонников своим резким заявлением о коронавирусе
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«Очень надеюсь, что этот звоночек научит нас быть осознанными, ценить жизнь, ценить природу, воду (реки, озера, океаны и моря), животных, чистый воздух и все, что дает нам планета-мать!» — подытожила звезда. А вы согласны с позицией Виктории?

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • У нее ломка. Очки черные не снимает, слова путает, матерится, немытая, одежда старая и замызганная.
  • Она как пьяная последние дни. Только гостиница и ресторан. В ресторане валялась лицом в стол, глаза закрыты, волосы в тарелке.
  • Боня, начни с себя. Откажись от рекламы всяких бесполезных вещей для понторезов. Слабо?!!!
  • На последнем самолете улетела в Париж, что бы не смогли выдворить. Франция закрывается сегодня. С Англией было покончено в декабре - ни паспорта, ни визы, ни жилья, ни развития, ни бизнеса и конечно лошадей. Грязная, еле говорит, да и говорит очень путано.
  • Интересно, если не есть мясо, значит есть сою, вырубать леса под поля, использовать пестициды и пресную воду для полива. Ничего себе замена!
  • Боня! Те кто ценят природу, не рекламируют шкурки убитых животных, тем более их вынуждены в итоге продавать со скидкой 80%.
  • Что она несет, как Кличко, только женщина
  • То, что человек потребитель этой планеты и так известно, но подача этой инфы у Виктории неправильная, смерть это слишком радикальная мера. Можно изменить своё отношение к миру, не покупать мех , не есть мясо или хотя бы сократить его потребление, сортировать мусор и правильно перерабатывать его и тд. Конечно все равно какие-то вредные моменты не исчезнут из нашей жизни, но можно же сократить их, в Европе например часто передвигаются на велосипедах , если есть такая возможность
  • Да никто ничему не научится, переболеют, перебесятся, и все по новой. Глупые и наивные у нее высказывания.
  • опять она чушь написала ,сама то перечитывала свою рукопись , никак в религию подалась?

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