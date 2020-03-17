Сейчас все обсуждают тему коронавируса. Офисных работников переводят на удаленную работу, в СМИ публикуют сводки заразившихся, ученые обещают вот-вот выпустить вакцину. Виктория Боня решила выразить свое мнение по поводу актуальной повестки.
«Ребят, извините за такое мнение, но это на пользу. На пользу нам всем, потому что планету сожрали, планету загубили. Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет наполовину, — для меня это не так страшно. Я готова наряду со всеми умереть, но лишь бы наша планета выжила», — заявила Боня.
Эти слова вызвали широкий резонанс в Сети. Многие поддержали Викторию, однако некоторым подобные мысли показались слишком резкими.
Спустя сутки Боня вышла на связь с подписчиками и прокомментировала ситуацию. «Ни в коем случае не желаю никому зла, смерти или болезни», — подчеркнула Виктория. В своем послании знаменитость сделала упор исключительно на тот факт, что благодаря всеобщей изоляции уменьшился уровень выбросов в атмосферу, что улучшило экологическую обстановку на планете.
«Очень надеюсь, что этот звоночек научит нас быть осознанными, ценить жизнь, ценить природу, воду (реки, озера, океаны и моря), животных, чистый воздух и все, что дает нам планета-мать!» — подытожила звезда. А вы согласны с позицией Виктории?
17 марта 2020 · ·
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