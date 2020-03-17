Сейчас все обсуждают тему коронавируса. Офисных работников переводят на удаленную работу, в СМИ публикуют сводки заразившихся, ученые обещают вот-вот выпустить вакцину. Виктория Боня решила выразить свое мнение по поводу актуальной повестки.

«Ребят, извините за такое мнение, но это на пользу. На пользу нам всем, потому что планету сожрали, планету загубили. Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет наполовину, — для меня это не так страшно. Я готова наряду со всеми умереть, но лишь бы наша планета выжила», — заявила Боня.