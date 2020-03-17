Юрий Лоза полагает, что коронавирус пришел, чтобы помочь пережить Великий пост

Комментатор всея Руси и эксперт во всех областях Юрий Лоза уверен — коронавирус появился неслучайно. У него есть цель — помочь людям «пережить Великий пост».
О своей гениальной догадке Лоза сообщил подписчикам на Facebook.
«Cейчас Великий пост. В это время хорошо бы думать о вечном и сократить до минимума всякую веселуху. Это касается массовых зрелищ, которые желательно игнорировать или не затевать. И в то же самое время на нас как снег на голову свалился коронавирус, из-за которого уже отменили огромное количество мероприятий. Вы поняли, к чему я веду? А что, если все это как-то связано между собой?» — интригует фолловеров Лоза.
«Скажем, обратился какой-нибудь святой отец и праведный молитвенник к Создателю с просьбой — немного поумерить всяческую развлекалку на нашей Земле, и его слова были услышаны. А? Как вам такое предположение?» — поинтересовался Юрий у подписчиков.
Многие спросили у певца «Моего плота», не слишком ли это дорогая цена, чтобы «люди задумались о благочестии».
Мысль справедливая, ведь последние данные по коронавирусу СOVID-19 ужасают: число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 179 тысяч человек, а умерло более 7 тысяч.
17 марта 2020 · ·
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