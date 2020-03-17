Юрий Лоза полагает, что коронавирус пришел, чтобы помочь пережить Великий пост

Коронавирус шагает по планете, а Юрий Лоза идет за ним и комментирует. Певец считает, что вирус COVID-19 появился неспроста.

Комментатор всея Руси и эксперт во всех областях Юрий Лоза уверен — коронавирус появился неслучайно. У него есть цель — помочь людям «пережить Великий пост».

О своей гениальной догадке Лоза сообщил подписчикам на Facebook.

«Cейчас Великий пост. В это время хорошо бы думать о вечном и сократить до минимума всякую веселуху. Это касается массовых зрелищ, которые желательно игнорировать или не затевать. И в то же самое время на нас как снег на голову свалился коронавирус, из-за которого уже отменили огромное количество мероприятий. Вы поняли, к чему я веду? А что, если все это как-то связано между собой?» — интригует фолловеров Лоза.

«Скажем, обратился какой-нибудь святой отец и праведный молитвенник к Создателю с просьбой — немного поумерить всяческую развлекалку на нашей Земле, и его слова были услышаны. А? Как вам такое предположение?» — поинтересовался Юрий у подписчиков.

Многие спросили у певца «Моего плота», не слишком ли это дорогая цена, чтобы «люди задумались о благочестии».

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Юрий Лоза известен не только творчеством, но и скандальными высказываниями
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Мысль справедливая, ведь последние данные по коронавирусу СOVID-19 ужасают: число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 179 тысяч человек, а умерло более 7 тысяч.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Всё более прозаично,как Эбола,Зико,а ранее чума у индейцев,когда великаяамерика прислали им одеяла с заражёнными блохами.Сейчас они вакцину тестируют типа,которая была изобретена уже с их короновирусом и скоро выступят спасителями человечества.

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