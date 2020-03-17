Сложные отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл давно у всех на слуху. Несмотря на то, что официальные представители британской королевской семьи предпочитают не комментировать подобные домыслы, инсайдеры уверяют: конфликт двух герцогинь произошел не на пустом месте. Его причиной стала вовсе не разница в характерах или интересах. Как утверждается на портале Blind Gossip, Меган просто завидовала Кейт.

Стоит отметить, что поводов у нее было достаточно. Кэтрин в Великобритании обожали, в то время как тогда еще невеста принца Гарри подвергалась жестокой критике. Не всегда удачные наряды, неоднозначные высказывания, нарушения королевского протокола — представители британской прессы словно соревновались, кто укольнет герцогиню Сассекскую сильнее. Да уж, не о такой славе мечтала Меган Маркл.