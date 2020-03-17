Сложные отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл давно у всех на слуху. Несмотря на то, что официальные представители британской королевской семьи предпочитают не комментировать подобные домыслы, инсайдеры уверяют: конфликт двух герцогинь произошел не на пустом месте. Его причиной стала вовсе не разница в характерах или интересах. Как утверждается на портале Blind Gossip, Меган просто завидовала Кейт.
Стоит отметить, что поводов у нее было достаточно. Кэтрин в Великобритании обожали, в то время как тогда еще невеста принца Гарри подвергалась жестокой критике. Не всегда удачные наряды, неоднозначные высказывания, нарушения королевского протокола — представители британской прессы словно соревновались, кто укольнет герцогиню Сассекскую сильнее. Да уж, не о такой славе мечтала Меган Маркл.
«Эта актриса ненавидела то, что все (в особенности ее супруг) любили ее родственницу. Она терпеть не могла ее популярность, ее идеальный брак и детей. Ненавидела сам факт того, что ей приходилось все время сидеть или идти позади Кейт. Меган была возмущена даже тем, насколько полной смотрелась рядом с ней», — сообщил инсайдер.
Тогда Меган решила действовать. Как утверждают анонимы, она пошла ва-банк. Именно Маркл якобы и была тем человеком, который слил в прессу историю об измене принца Уильяма с Роуз Ханбери — близкой подругой Кейт.
Напомним, в прошлом году появилась информация о том, что герцог Кембриджский начал встречаться с экс-моделью и супругой маркиза Чамли, когда Кэтрин была беременна третьим ребенком. Дворец, разумеется, все опроверг, но неприятный осадок от этой истории остался. Кстати, по словам инсайдеров, Меган не волновало, была ли сплетня правдой. Важно было одно — испортить кажущийся идеальным брак Кейт и посмотреть, что будет дальше.
Впрочем, одной сплетней все не ограничилось. Говорят, что Меган причастна и к слитым в Сеть историям о проблемах Кейт с весом (некоторые считают, что герцогиня страдает от расстройства пищевого поведения, что и объясняет ее худобу), и к рассказам о том, какая Кэрол Миддлтон ужасная мать.
Недавно герцогиня Сассекская, которая вместе с мужем сложила с себя королевские полномочия, посетила последние официальные мероприятия и вернулась в Канаду. Вот она, долгожданная независимая жизнь, свободная от общественного порицания и давления, на которые Меган со слезами на глазах жаловалась в документальном фильме.
Стоит отметить, что далеко не все считают герцогиню Сассекскую главной злодейкой, а Кейт — невинной жертвой обстоятельств. Так, семейство Миддлтонов не пригласило Меган на свадьбу Пиппы, сестры Кэтрин. Они переживали, что все внимание переключится с невесты на эффектную гостью из Лос-Анджелеса. Этот жест также наверняка не пришелся возлюбленной принца Гарри по душе.
Инсайдеры отмечают, что даже сейчас, когда «соперниц» разделяют тысячи километров, у Меган Маркл еще припрятаны козыри в рукаве. Так что на этом ее «козни» в адрес Кэтрин, возможно, не закончатся.
17 марта 2020 · ·
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