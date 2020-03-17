Любой желающий россиянин без симптомов простуды сможет провериться на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что жители России смогут пройти тест на наличие коронавируса для себя и своего спокойствия. Но с одним условием.

На днях состоялось заседание правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что россияне без признаков простудных заболеваний и не контактировавшие с теми, у кого обнаружили COVID-19, смогут пройти тест в специализированных лабораториях. Так, они смогут узнать, больны они или нет, а заодно не заставлять близких паниковать.

«Мы хотим, чтобы наши граждане получили возможность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутствует такое заболевание», — цитирует слова вице-премьера «Интерфакс».

Уже подготовлено соответствующее постановление о поставке тест-систем во все субъекты страны. Напоминаем, что день ото дня появляются новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки им заразилось около 14 тысяч человек.

Заболевание не обходит стороной и звезд. В число тех, кто в настоящее время усиленно лечится, попали Идрис Эльба, Ольга Куриленко, звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью и первая леди Канады Софи Трюдо. А Том Хэнкс и его супруга уже выписались из больницы и уехали на 14-дневный карантин.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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