Уже подготовлено соответствующее постановление о поставке тест-систем во все субъекты страны. Напоминаем, что день ото дня появляются новые данные о заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки им заразилось около 14 тысяч человек.

Заболевание не обходит стороной и звезд. В число тех, кто в настоящее время усиленно лечится, попали Идрис Эльба, Ольга Куриленко, звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью и первая леди Канады Софи Трюдо. А Том Хэнкс и его супруга уже выписались из больницы и уехали на 14-дневный карантин.