После вечеринки с сухим льдом, унесшей жизни трех человек, имя Екатерины Диденко всплывает в Сети почти каждый день. «Аптечный Ревизорро» ведет блог в Инстаграме и рассказывает о том, как пытается жить дальше после смерти супруга Валентина. Многие критикуют Диденко за то, что она «хайпится на горе». Это связано с тем, что вскоре после трагедии блогер отправилась на телешоу.
Некоторые поступки Екатерины вызывают вопросы даже у тех, кто в прошлом защищал ее. Например, не так давно Диденко изобразила, что выходит в окно, причем вместе с двумя детьми. Мол, это и предлагают ей сделать хейтеры.
Правда, в конце концов она все же остановилась и продемонстрировала всем «фигу», давая понять, что ничего подобного она делать не станет. Однако неоднозначное послание Диденко только сильнее разозлило пользователей Сети. А заодно и попалось на глаза детскому обмудсмену Москвы.
Судя по всему, Ольга Ярославская в восторге не осталась. Поэтому она собирается поговорить с блогером. Возможно, Екатерина объяснит, что заставляет ее устраивать подобные «перформансы».
«Я свяжусь и попытаюсь обсудить с мамой ее поступок, проведу педагогическую беседу», — сообщила Ольга Ярославская РИА Новости.
Напомним, 28 февраля Екатерина Диденко вместе с супругом и друзьями отмечала свое 29-летие. Чтобы сделать сюрприз жене, Валентин выбросил в бассейн 25 кг сухого льда. Из-за химической реакции люди получили ожоги и отек легких. Диденко осталась вдовой с двумя детьми и лишь спустя 2 недели рассказала 4-летней дочери о смерти ее папы.
17 марта 2020 · ·
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