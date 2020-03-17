После вечеринки с сухим льдом, унесшей жизни трех человек, имя Екатерины Диденко всплывает в Сети почти каждый день. «Аптечный Ревизорро» ведет блог в Инстаграме и рассказывает о том, как пытается жить дальше после смерти супруга Валентина. Многие критикуют Диденко за то, что она «хайпится на горе». Это связано с тем, что вскоре после трагедии блогер отправилась на телешоу.

Некоторые поступки Екатерины вызывают вопросы даже у тех, кто в прошлом защищал ее. Например, не так давно Диденко изобразила, что выходит в окно, причем вместе с двумя детьми. Мол, это и предлагают ей сделать хейтеры.