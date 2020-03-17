Екатерина Диденко снова снимается для шоу и говорит, что хейт «влияет на личную жизнь»

Недавно Екатерина Диденко попыталась донести до своих подписчиков мысль о том, что ее хейтеры желают ей смерти. Сделала она это очень странным и пугающим способом: вдова сняла видео, на котором она с двумя детьми на руках «выходит в окно».
Мало того, что подписчики пришли в ужас от этой картины, так еще и Екатериной заинтересовался детский омбудсмен Ольга Ярославская.
«Я свяжусь и попытаюсь обсудить с мамой ее поступок, проведу педагогическую беседу», — сообщила Ольга Ярославская, оставшись явно не в восторге от поступка Диденко.
Впрочем, «веселая вдова» не боится ничего и в ответ на обеспокоенность детского омбудсмена продолжает вести себя странно. 17 марта барышня заявила, что собирается в очередной раз принять участие в телевизионных съемках.
«Я сейчас снова нахожусь в студии Первого канала, потому что будет съемка выпуска про хейт, про то, как он влияет на мою личную жизнь. Я понимаю, что это вызовет новую волну хейта, но я не могу это проигнорировать и не приехать на программу, потому что когда обсуждаются многие вещи без меня, абсолютно все перевирается. Никто не знает правды», — заявила Диденко в инстаграм-историях.
Вероятно, Диденко примет участие у шоу «На самом деле», поскольку она намекнула об этом своим фолловерам: «Будет даже полиграф». Но при этом девушка предусмотрительно заявила, что не доверяет детекторам лжи.
Напомним, Екатерина стала известна всей стране после того, как ее 29-й день рождения в бане закончился катастрофой.
Муж «аптечного Ревизорро» Валентин принес 25 килограммов сухого льда и высыпал их в бассейн. Произошла химическая реакция.
В результате от удушья погибли три человека — сам Валентин, а также друзья Екатерины Юрий и Наталья.
17 марта 2020 · ·
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