Екатерина Диденко снова снимается для шоу и говорит, что хейт «влияет на личную жизнь»

Недавно Екатерина Диденко попыталась донести до своих подписчиков мысль о том, что ее хейтеры желают ей смерти. Сделала она это очень странным и пугающим способом: вдова сняла видео, на котором она с двумя детьми на руках «выходит в окно».

Мало того, что подписчики пришли в ужас от этой картины, так еще и Екатериной заинтересовался детский омбудсмен Ольга Ярославская.