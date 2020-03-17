«Не много на себя берешь, девочка?»: Собчак раскритиковали за «президентские амбиции» к 2036 году

17 марта Ксения Собчак решила поздравить своего друга Михаила Друяна с днем рождения. Сделать это лично из-за карантина у нее нет возможности, поэтому знаменитость опубликовала пост в Инстаграме.

«Если в 2036 году я все-таки стану президентом, тебя репрессировать придется первым! Ты знаешь про меня практически все, с моего первого ведения в Москве в далеком 2000-м. И все эти годы, все злоключения и трагедии мы проходили вместе. И как-то так оказалось, что все меняется, а ты остаешься. Наверное, это и называется настоящий друг. И да, одинаковое ЧЮ и ироничное отношение к жизни и к себе — это бесценно! Будь счастлив», — подписала Собчак совместное фото с Друяном.