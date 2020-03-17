«Не много на себя берешь, девочка?»: Собчак раскритиковали за «президентские амбиции» к 2036 году

Подписчики в очередной раз намекнули Ксении Собчак, что не желают ее видеть на посту президента страны.

17 марта Ксения Собчак решила поздравить своего друга Михаила Друяна с днем рождения. Сделать это лично из-за карантина у нее нет возможности, поэтому знаменитость опубликовала пост в Инстаграме.

«Если в 2036 году я все-таки стану президентом, тебя репрессировать придется первым! Ты знаешь про меня практически все, с моего первого ведения в Москве в далеком 2000-м. И все эти годы, все злоключения и трагедии мы проходили вместе. И как-то так оказалось, что все меняется, а ты остаешься. Наверное, это и называется настоящий друг. И да, одинаковое ЧЮ и ироничное отношение к жизни и к себе — это бесценно! Будь счастлив», — подписала Собчак совместное фото с Друяном.

Вряд ли экс-кандидат в президенты рассчитывала на такую реакцию, которую она в итоге получила. Подписчики писали ей оскорбительные комментарии, зацепившись за фразу о президентстве в 2036 году.

«Если в 18 я за вас голосовала, то в 34 точно нет, сори», «А девиз страны будет ''Мы счастливы''?», «Не много на себя берешь, девочка?» — интересовались фолловеры у Собчак.

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В 2018 году Ксения Собчак баллотировалась в президенты России
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Ксения такие сообщения оставляет без ответа и никак на них не реагирует.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • В 2036 году 146% россиян хотят президентом видеть Путина, был же недавно опрос. Так что извини, Ксюха, тебе места нет🤷🏼‍♀️
  • Собчак надо запретить на законодательном уровне

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