17 марта президент РФ подписал указ о разрешении онлайн-торговли безрецептурными лекарствами. Решение принято на фоне активного распространения коронавируса. Теперь лекарства можно заказать в Сети, чтобы лишний раз не выходить на улицу.

Путин обратил внимание на содержащееся предложение внести изменения в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции.