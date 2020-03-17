17 марта президент РФ подписал указ о разрешении онлайн-торговли безрецептурными лекарствами. Решение принято на фоне активного распространения коронавируса. Теперь лекарства можно заказать в Сети, чтобы лишний раз не выходить на улицу.
Путин обратил внимание на содержащееся предложение внести изменения в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции.
«Чтобы никому в голову не приходило снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — пояснил президент.
Глава государства также заявил о необходимости пополнить в стране резервы лекарственных препаратов и медоборудования.
Между тем, в России увеличилось количество заразившихся коронавирусной инфекцией: теперь их уже 114. Десять из них заразились COVID-19 внутри страны, не выезжая за границу.
17 марта 2020 · ·
Комментарии0