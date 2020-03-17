Владимир Путин подписал указ об онлайн-продаже безрецептурных лекарств

Теперь лекарства можно будет купить дистанционно, чтобы не подвергать себя опасности заражения.

17 марта президент РФ подписал указ о разрешении онлайн-торговли безрецептурными лекарствами. Решение принято на фоне активного распространения коронавируса. Теперь лекарства можно заказать в Сети, чтобы лишний раз не выходить на улицу.

Путин обратил внимание на содержащееся предложение внести изменения в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции. 

«Чтобы никому в голову не приходило снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — пояснил президент.

Глава государства также заявил о необходимости пополнить в стране резервы лекарственных препаратов и медоборудования.

Между тем, в России увеличилось количество заразившихся коронавирусной инфекцией: теперь их уже 114. Десять из них заразились COVID-19 внутри страны, не выезжая за границу.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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