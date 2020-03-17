Ольга Зарубина упала в обморок, узнав, что ее молодой возлюбленный изменял ей с дочерью

Мексиканские страсти на Первом канале. Ольга Зарубина, бывшая супруга Александра Малинина, около двух лет встречалась с танцором Николаем Какуниным.
Женщина была уверена, что ее дочь поставила себе цель увести ухажера матери. Чтобы это выяснить, Зарубина пришла в студию программы «На самом деле».
«Раньше дочка ходила по квартире в домашней одежде. А в последнее время красится и одевается так, будто собирается в театр. К тому же она за моей спиной пытается наладить отношения с Малининым, не раз предававшим ее», — заявила Ольга в эфире шоу.
Однажды Зарубина уже поймала Киру и Николая вместе, когда те сидели в обнимку на кухне. «Я начала кричать. Коля оттолкнул Киру, она упала. Ужасно возмущена! Не ожидала от дочери такого», — продолжила жаловаться певица.
Дальше — больше. Дочь Зарубиной откровенно заявила, что у нее с Какуниным был секс, а вот Николай уверяет, что все эти разговоры — лишь попытки Киры поссорить его с Ольгой.
Проверка на детекторе лжи показала, что Николай и Кира все же целовались, и Зарубина об этом не знала.
«Для меня это шок! После всего услышанного у меня больше нет желания общаться с Колей. Мне попросту неприятно находиться рядом с ним. Мы пока живем вместе, но сегодня вряд ли пущу его домой», — была в ужасе Ольга Владимировна.
Уже после съемок Зарубина призналась, что ей было очень тяжело переживать происходящее, и она даже чуть не потеряла сознание. Помогла маме Кира. «Слава Богу, под рукой был нашатырный спирт, с его помощью она вернула меня к жизни», — отметила Ольга Зарубина.
17 марта 2020 · ·
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