Ольга Зарубина упала в обморок, узнав, что ее молодой возлюбленный изменял ей с дочерью

Мексиканские страсти на Первом канале. Ольга Зарубина, бывшая супруга Александра Малинина, около двух лет встречалась с танцором Николаем Какуниным.

Женщина была уверена, что ее дочь поставила себе цель увести ухажера матери. Чтобы это выяснить, Зарубина пришла в студию программы «На самом деле».

«Раньше дочка ходила по квартире в домашней одежде. А в последнее время красится и одевается так, будто собирается в театр. К тому же она за моей спиной пытается наладить отношения с Малининым, не раз предававшим ее», — заявила Ольга в эфире шоу.