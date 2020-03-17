Ольга Зарубина упала в обморок, узнав, что ее молодой возлюбленный изменял ей с дочерью

60-летняя Ольга Зарубина и ее дочь Кира не поделили мужчину! Они поругались из-за него прямо на съемках Первого канала.

Мексиканские страсти на Первом канале. Ольга Зарубина, бывшая супруга Александра Малинина, около двух лет встречалась с танцором Николаем Какуниным.

Женщина была уверена, что ее дочь поставила себе цель увести ухажера матери. Чтобы это выяснить, Зарубина пришла в студию программы «На самом деле».

«Раньше дочка ходила по квартире в домашней одежде. А в последнее время красится и одевается так, будто собирается в театр. К тому же она за моей спиной пытается наладить отношения с Малининым, не раз предававшим ее», — заявила Ольга в эфире шоу.

Однажды Зарубина уже поймала Киру и Николая вместе, когда те сидели в обнимку на кухне. «Я начала кричать. Коля оттолкнул Киру, она упала. Ужасно возмущена! Не ожидала от дочери такого», — продолжила жаловаться певица.

Дальше — больше. Дочь Зарубиной откровенно заявила, что у нее с Какуниным был секс, а вот Николай уверяет, что все эти разговоры — лишь попытки Киры поссорить его с Ольгой.

Проверка на детекторе лжи показала, что Николай и Кира все же целовались, и Зарубина об этом не знала. 

...
Ольга Зарубина и Александр Малинин прожили в браке всего два года
1 из 6

«Для меня это шок! После всего услышанного у меня больше нет желания общаться с Колей. Мне попросту неприятно находиться рядом с ним. Мы пока живем вместе, но сегодня вряд ли пущу его домой», — была в ужасе Ольга Владимировна.

Уже после съемок Зарубина призналась, что ей было очень тяжело переживать происходящее, и она даже чуть не потеряла сознание. Помогла маме Кира. «Слава Богу, под рукой был нашатырный спирт, с его помощью она вернула меня к жизни», — отметила Ольга Зарубина. 

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

3
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • Позорище🙈
  • Больные люди
  • даа уж.дочураа, тоже еще та ш..., и не маленькая чтоб не понимать что творишь, обоих в сад этих предателей!

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633