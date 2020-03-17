Максим Фадеев собирается забрать у Глюкозы псевдоним, чтобы отдать его другой певице

Мы давно не слышали о новых проектах продюсера, потому что он слишком занят войной с прежними. После конфликта с Наргиз Закировой Фадеев решил взяться за Глюкозу.

Максим Фадеев пользуется большим уважением среди коллег и артистов, однако в последнее время все чаще шокирует поклонников своими решениями. Роспуск своего лейбла и затяжной конфликт с Наргиз Закировой многих оставили в недоумении.

Теперь Фадеев решил лишить творческого псевдонима Наталью Чистякову-Ионову. По информации издания «Собеседник», продюсер больше не позволит певице выступать под именем Глюк'oZa. Максим собирается отдать псевдоним другой исполнительнице. По словам продюсера, ее песни будут создаваться в стиле, похожем на раннее творчество Глюкозы.

По мнению экспертов, такой подход в современном шоу-бизнесе уже изжил себя. Сейчас артисты все чаще раскручиваются самостоятельно, используя для этого онлайн-площадки. Вес музыкального продюсера падает, потому что молодые звезды способны самостоятельно организовать тур, вести Инстаграм и не переплачивать посредникам.

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На счету Максима Фадеева множество удачных музыкальных проектов
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Мнения по поводу сложившейся ситуации могут быть разные, но это не отменяет того факта, что Максим Фадеев был и остается одним из самых успешных музыкальных менеджеров отечественной эстрады. Надеемся, в скором времени продюсер представит новые интересные проекты, а его хиты займут первые строчки радиостанций.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ассоциация с псевдонимом Глюкоза молодая озорная девушка А Наталья уже перерослая подростковые песни
  • Отдавай мои игрушки и не писай в мой горшок.
  • Это глупо. Как он такие очевидные вещи не понимает, вроде умный мужик
  • А она разве ещё поет? Точнее говорит?
  • Бред!!!!!
  • Климакс у него видимо
  • Одна нога реально короче.

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