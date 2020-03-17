Максим Фадеев пользуется большим уважением среди коллег и артистов, однако в последнее время все чаще шокирует поклонников своими решениями. Роспуск своего лейбла и затяжной конфликт с Наргиз Закировой многих оставили в недоумении.

Теперь Фадеев решил лишить творческого псевдонима Наталью Чистякову-Ионову. По информации издания «Собеседник», продюсер больше не позволит певице выступать под именем Глюк'oZa. Максим собирается отдать псевдоним другой исполнительнице. По словам продюсера, ее песни будут создаваться в стиле, похожем на раннее творчество Глюкозы.