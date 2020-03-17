Максим Фадеев пользуется большим уважением среди коллег и артистов, однако в последнее время все чаще шокирует поклонников своими решениями. Роспуск своего лейбла и затяжной конфликт с Наргиз Закировой многих оставили в недоумении.
Теперь Фадеев решил лишить творческого псевдонима Наталью Чистякову-Ионову. По информации издания «Собеседник», продюсер больше не позволит певице выступать под именем Глюк'oZa. Максим собирается отдать псевдоним другой исполнительнице. По словам продюсера, ее песни будут создаваться в стиле, похожем на раннее творчество Глюкозы.
По мнению экспертов, такой подход в современном шоу-бизнесе уже изжил себя. Сейчас артисты все чаще раскручиваются самостоятельно, используя для этого онлайн-площадки. Вес музыкального продюсера падает, потому что молодые звезды способны самостоятельно организовать тур, вести Инстаграм и не переплачивать посредникам.
Мнения по поводу сложившейся ситуации могут быть разные, но это не отменяет того факта, что Максим Фадеев был и остается одним из самых успешных музыкальных менеджеров отечественной эстрады. Надеемся, в скором времени продюсер представит новые интересные проекты, а его хиты займут первые строчки радиостанций.
17 марта 2020 · ·
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