СМИ стало известно, что Валентина Гагарина ушла из жизни. Вдове Юрия Гагарина было 84 года. «Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Как стало известно «МК», больше месяца назад Гагарина перенесла инсульт и впала в кому. Родственники и друзья семьи все это время навещали ее в больнице, но, к сожалению, Валентина Ивановна так и не пришла в сознание. Вечером 17 марта сердце ее остановилось.
Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В 2019-м она отметила свое 84-летие. Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957-го в Оренбурге. Юрий Гагарин тогда был военным летчиком, а Валентина окончила Оренбургское медицинское училище.
В браке у пары родились две дочери. Старшая, Елена, работает директором Музея Московского Кремля. Младшая, Галина, стала доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.
Woman.ru выражает близким Валентины Ивановны свои соболезнования!
17 марта 2020 · ·
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