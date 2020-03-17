Вдова Юрия Гагарина скончалась на 85-м году жизни, так и не выйдя из комы

Валентина Гагарина так и не смогла оправиться. Сердце вдовы первого космонавта остановилось 17 марта.

СМИ стало известно, что Валентина Гагарина ушла из жизни. Вдове Юрия Гагарина было 84 года. «Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Как стало известно «МК», больше месяца назад Гагарина перенесла инсульт и впала в кому. Родственники и друзья семьи все это время навещали ее в больнице, но, к сожалению, Валентина Ивановна так и не пришла в сознание. Вечером 17 марта сердце ее остановилось.

Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В 2019-м она отметила свое 84-летие. Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957-го в Оренбурге. Юрий Гагарин тогда был военным летчиком, а Валентина окончила Оренбургское медицинское училище. 

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Валентина Гагарина ушла на 85-м году жизни
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В браке у пары родились две дочери. Старшая, Елена, работает директором Музея Московского Кремля. Младшая, Галина, стала доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.

Woman.ru выражает близким Валентины Ивановны свои соболезнования!

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

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  • Настоящая жена. Никаких мельканий в телевизоре, ни одного интервью. Это невероятно. Царствие небесное.
  • Соболезнование родным и близким
  • Увидела эту новость и решила, что это она из-за выходки терешковой так испереживалась, а она, оказывается, в коме была... Земля пухом...

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