СМИ стало известно, что Валентина Гагарина ушла из жизни. Вдове Юрия Гагарина было 84 года. «Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Как стало известно «МК», больше месяца назад Гагарина перенесла инсульт и впала в кому. Родственники и друзья семьи все это время навещали ее в больнице, но, к сожалению, Валентина Ивановна так и не пришла в сознание. Вечером 17 марта сердце ее остановилось.