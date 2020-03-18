Джиган по-прежнему часто выходит в прямой эфир в Инстаграме, общается с подписчиками и уверяет, что «все на чилле». Большая часть вопросов к рэперу касается его супруги. Фанаты интересуются, все ли в семье хорошо?
Оксана Самойлова ничего не выкладывает после официального обращения о том, что «должна помочь отцу своих детей», но недавно появилась в Инстаграме Джигана.
Во время прямого эфира рэпер прогуливался на заднем дворе и мельком показал шезлонг, на котором загорала жена. Проходя мимо, Джиган предложил Самойловой кофе, однако никакого ответа не последовало.
После немного неловкой сцены Джиган пошел дальше и продолжил что-то говорить про «расслабон». Надеемся, пара сможет решить внутренние проблемы и снова стать той идеальной семьей, которую мы привыкли видеть.
18 марта 2020 · ·
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