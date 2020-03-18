Джиган по-прежнему часто выходит в прямой эфир в Инстаграме, общается с подписчиками и уверяет, что «все на чилле». Большая часть вопросов к рэперу касается его супруги. Фанаты интересуются, все ли в семье хорошо?

Оксана Самойлова ничего не выкладывает после официального обращения о том, что «должна помочь отцу своих детей», но недавно появилась в Инстаграме Джигана.