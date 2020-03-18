Загорающая в белоснежном бикини Оксана Самойлова появилась в Инстаграме Джигана

По возвращении из рехаба Джиган много времени проводил с сыном, а поклонники не переставали спрашивать, где же Оксана и дочки? Рэпер наконец показал супругу, но между ними явно что-то не так.

Джиган по-прежнему часто выходит в прямой эфир в Инстаграме, общается с подписчиками и уверяет, что «все на чилле». Большая часть вопросов к рэперу касается его супруги. Фанаты интересуются, все ли в семье хорошо?

Оксана Самойлова ничего не выкладывает после официального обращения о том, что «должна помочь отцу своих детей», но недавно появилась в Инстаграме Джигана.

Во время прямого эфира рэпер прогуливался на заднем дворе и мельком показал шезлонг, на котором загорала жена. Проходя мимо, Джиган предложил Самойловой кофе, однако никакого ответа не последовало.

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Джиган показал свою супругу в Инстаграме
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После немного неловкой сцены Джиган пошел дальше и продолжил что-то говорить про «расслабон». Надеемся, пара сможет решить внутренние проблемы и снова стать той идеальной семьей, которую мы привыкли видеть.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

13
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  • а что за песня играет, кто-нибудь знает, подскажите)
  • Самойлова явно косит под Оксану Григорьеву.
  • Родители четверых детей: мать на шезлонге. Отец на расслабоне.
  • О, на камеру обиженную изображает. Ну типа чтоб чувство собственного достоинства зрителям продемонстрировать. Простит, конечно, но надо ж показать, как ей типа нелегко далось это решение. Клоунада продолжается. 🤦🏻‍♀️
  • Чашка-то пустая....
  • В рехабе отдыхает от расслабона. Потом на расслабоне отдыхает от рехаба. Суровые будни рэпера.
  • Это не Оксана, она брюнетка,а эта блондинка. Вы что не видите?
  • Спасительница отдыхает)))
  • Давида прокатил в коляске, пофоткался и отдал обратно няням.
  • нет идеальных семей!!! все ссорятся, все ругаются

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