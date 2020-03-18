Тарасова признается, что сильно повзрослела, когда связала судьбу с футболистом, и выразила надежду, что супруги всегда «будут укрыты взаимною любовью».



Анастасия поздравила мужа с днем рождения, пожелав уважения дочерей, здоровья и побед. Напомним, сейчас Дмитрий восстанавливается после травмы, полученной на тренировке, и не может участвовать в сезоне.