«До тебя как будто не жила»: Анастасия Тарасова поздравила мужа с 33-летием

В честь дня рождения супруга Анастасия Тарасова посвятила ему трогательное стихотворение.

18 марта празднует свой день рождения Дмитрий Тарасов. Супруга решила поздравить его как-то по-особенному и сочинила стихотворение.

«Любимый! Помнишь, как-то говорила, что до тебя как будто не жила? С тобой в Москве я зиму полюбила, которая с тобою нас свела», — начала Анастасия.

Тарасова признается, что сильно повзрослела, когда связала судьбу с футболистом, и выразила надежду, что супруги всегда «будут укрыты взаимною любовью».

Анастасия поздравила мужа с днем рождения, пожелав уважения дочерей, здоровья и побед. Напомним, сейчас Дмитрий восстанавливается после травмы, полученной на тренировке, и не может участвовать в сезоне.

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Анастасия Тарасова приготовила мужу особенное поздравление
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Впрочем, из-за пандемии перенесли или поставили на паузу многие спортивные мероприятия. Поэтому у Тарасова есть время спокойно восстановиться, не пропуская важных матчей.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

9
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  • К этой юбке могла бы другой верх подобрать.
  • В день рождения любимого Настя вместо того, чтобы готовить своё горелое хрючево, засела тереть комментарии в инстаграме))))
  • ну вот и акриловый джемперок и велюровая юбочка ) и похудела за пол дня на 8 кг разом )
  • Бабушка любит похожие стихи из открыток за столом зачитывать
  • Настя, ну пойми ты , писать это не твое. Ну не журналист. Вот хотя пока ты ни в чем в жизни не преуспела- ни как модель, ни как икона стиля ни как жена, ни как хозяйка, ни как мать, ни как мудрая женщина, я все равно верю , что у тебя есть скрытые таланты . Ну не может быть человек настолько бестолковым. Поработай с коучами, может найдется та ниша, которую ты сможешь занять. А пока ты просто клоун на потеху народу
  • Главное - разместить фото халявных шариков по второму разу, чтобы рекламу отработать))).
  • На ее наряды можно смотреть бесконечно, "услада для глаз", а уж стихи какие пишет - зачитаешься, "ласкают слух" ее рифмы
  • Мне кажется Тарасов человек не грамотный, с ним поговорить не о чем, что она только в нем нашла)))
  • "До тебя, как будто не жила ", нельзя такое мужикам говорить, можно любить, ценить.

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