18 марта празднует свой день рождения Дмитрий Тарасов. Супруга решила поздравить его как-то по-особенному и сочинила стихотворение.
«Любимый! Помнишь, как-то говорила, что до тебя как будто не жила? С тобой в Москве я зиму полюбила, которая с тобою нас свела», — начала Анастасия.
Тарасова признается, что сильно повзрослела, когда связала судьбу с футболистом, и выразила надежду, что супруги всегда «будут укрыты взаимною любовью».
Анастасия поздравила мужа с днем рождения, пожелав уважения дочерей, здоровья и побед. Напомним, сейчас Дмитрий восстанавливается после травмы, полученной на тренировке, и не может участвовать в сезоне.
Впрочем, из-за пандемии перенесли или поставили на паузу многие спортивные мероприятия. Поэтому у Тарасова есть время спокойно восстановиться, не пропуская важных матчей.
18 марта 2020 · ·
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