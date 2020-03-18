Аманда Байнс и Пол Майкл всполошили Инстаграм, одновременно выложив снимок УЗИ. Подписи недвусмысленно сообщали, что у них будет ребенок. Поклонники не успели начать поздравлять пару, как публикации были удалены.
«Ребенок на борту», — подписала снимок Аманда. По какой причине влюбленные решили удалить свои посты, неизвестно, но инсайдеры новость о беременности звезды подтвердили и сказали, что она невероятно счастлива.
14 февраля пара объявила о помолвке, но затем рассталась. Впрочем, по словам Майкла, слухи об их разрыве распускали хакеры, которые взломали их страницы и публиковали фейки от их лица.
«Мне удалось добиться того, чтобы они были удалены. Я прошу средства массовой информации и общественность позволить Аманде сохранить право на частную жизнь», — заявил адвокат актрисы. Судя по всему, публикация снимков УЗИ была личной информацией, которой знаменитость не собиралась делиться с общественностью.
18 марта 2020 · ·
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