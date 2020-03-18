Аманда Байнс и Пол Майкл всполошили Инстаграм, одновременно выложив снимок УЗИ. Подписи недвусмысленно сообщали, что у них будет ребенок. Поклонники не успели начать поздравлять пару, как публикации были удалены.

«Ребенок на борту», — подписала снимок Аманда. По какой причине влюбленные решили удалить свои посты, неизвестно, но инсайдеры новость о беременности звезды подтвердили и сказали, что она невероятно счастлива.