СМИ: 33-летняя Аманда Байнс впервые станет мамой

Актриса и ее жених Пол Майкл опубликовали снимки УЗИ и поделились радостной новостью, но затем оба удалили свои посты.

Аманда Байнс и Пол Майкл всполошили Инстаграм, одновременно выложив снимок УЗИ. Подписи недвусмысленно сообщали, что у них будет ребенок. Поклонники не успели начать поздравлять пару, как публикации были удалены.

«Ребенок на борту», — подписала снимок Аманда. По какой причине влюбленные решили удалить свои посты, неизвестно, но инсайдеры новость о беременности звезды подтвердили и сказали, что она невероятно счастлива.

14 февраля пара объявила о помолвке, но затем рассталась. Впрочем, по словам Майкла, слухи об их разрыве распускали хакеры, которые взломали их страницы и публиковали фейки от их лица.

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Аманда Байнс долгое время лечилась от наркотической и алкогольной зависимостей
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«Мне удалось добиться того, чтобы они были удалены. Я прошу средства массовой информации и общественность позволить Аманде сохранить право на частную жизнь», — заявил адвокат актрисы. Судя по всему, публикация снимков УЗИ была личной информацией, которой знаменитость не собиралась делиться с общественностью.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • Какая страшная стала
  • Мания величия
  • Прямо такая звезда... все хакеры мечтают слить инфо о ее жизни. Смешно. Никому не нужная дама, которая в детстве подавала надежды, а сейчас, судя по взгляду, с окончательно поломанной психикой. Зато Мария величия - ого-го

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