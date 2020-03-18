Екатерина Волкова прокомментировала смерть отца своих детей Эдуарда Лимонова

Бывший супруг Екатерины Волковой скончался на следующий день после ее 46-летия. Актриса родила писателю двоих детей.

Вечером 17 марта скончался Эдуард Лимонов. 77-летнего писателя госпитализировали несколько дней назад. Врачи назначили две операции, но Лимонов не дождался их.

В ночь с 17 на 18 марта его бывшая супруга Екатерина Волкова обратилась к подписчикам. «После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», — написала Екатерина.

36-летняя актриса стала пятой и последней женой Лимонова. Екатерина родила ему двоих детей: сына Богдана и дочь Александру.

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После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
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  • Не хило в свое время за его счет она пропиарилась
  • Екатерина дала комментарии. Комментарии отсутствуют. Вуман такой вуман.

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