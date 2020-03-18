Вечером 17 марта скончался Эдуард Лимонов. 77-летнего писателя госпитализировали несколько дней назад. Врачи назначили две операции, но Лимонов не дождался их.
В ночь с 17 на 18 марта его бывшая супруга Екатерина Волкова обратилась к подписчикам. «После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют», — написала Екатерина.
36-летняя актриса стала пятой и последней женой Лимонова. Екатерина родила ему двоих детей: сына Богдана и дочь Александру.
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
18 марта 2020 · ·
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