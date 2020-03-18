По словам бывшего личного повара королевы Даррена МакГрэди, семейство неспроста уехало жить именно в Виндзорский замок. Дело в том, что в резиденции хранятся внушительные запасы продуктов, которых хватит семье и всем слугам не на один месяц полноценного питания, что бы ни творилось вокруг.

МакГрэди уверен, что в связи с коронавирусом Елизавета II не станет сильно отступать от своего привычного рациона.

«Пандемия — это время не для диет и ограничений, а для успокоения своей души и тела», — поведал повар британскому изданию Hello!.



Мужчина считает, что сейчас глава державы начнет больше налегать на сладости. Королева обожает шоколад и пирожные, и в ближайшие недели их в ее рационе станет больше, чем обычно.



Сделает свое меню более калорийным и Кейт Миддлтон. Даррен уверен, что герцогиня вряд ли отойдет от зелени и салатов, но тоже начнет есть больше сладкого и позволять его детям. Кстати, любимый десерт супруги принца Уильяма — пудинг стики-тоффи с начинкой из фиников.