Коронавирус стремительно распространяется по всему миру — в особенности по странам Европы. Из-за этого членам британской королевской семьи пришлось перестать появляться на публике и ездить в командировки.
На днях Елизавета II и ее родственники уехали из Букингемского дворца в Виндзорский замок, что находится в отдалении от шумного Лондона.
Говорят, что монаршие особы пробудут за городом вплоть до наступления пасхальных торжеств (12 апреля). Пока же Виндзоры проводят лишь редкие встречи с подданными на территории замка.
По словам бывшего личного повара королевы Даррена МакГрэди, семейство неспроста уехало жить именно в Виндзорский замок. Дело в том, что в резиденции хранятся внушительные запасы продуктов, которых хватит семье и всем слугам не на один месяц полноценного питания, что бы ни творилось вокруг.
МакГрэди уверен, что в связи с коронавирусом Елизавета II не станет сильно отступать от своего привычного рациона.
«Пандемия — это время не для диет и ограничений, а для успокоения своей души и тела», — поведал повар британскому изданию Hello!.
Мужчина считает, что сейчас глава державы начнет больше налегать на сладости. Королева обожает шоколад и пирожные, и в ближайшие недели их в ее рационе станет больше, чем обычно.
Сделает свое меню более калорийным и Кейт Миддлтон. Даррен уверен, что герцогиня вряд ли отойдет от зелени и салатов, но тоже начнет есть больше сладкого и позволять его детям. Кстати, любимый десерт супруги принца Уильяма — пудинг стики-тоффи с начинкой из фиников.
А вот чеснок вряд ли появится в обновленном рационе монаршего семейства. 93-летняя королева очень не любит его из-за резкого запаха и не позволяет родственникам добавлять в блюда. Так как ученые доказали, что чеснок не может защитить от заражения коронавирусом, Елизавета II может и дальше настаивать на своих вкусах.
18 марта 2020 · ·
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