Вот уже несколько недель Италия активно борется с распространением коронавируса. Удивительно, но в короткий срок страна заняла второе место по количествам смертей от страшной инфекции. Первое по-прежнему остается за Китаем.

На данный момент СМИ сообщают о 28 тысячах заболевших жителях европейского государства.

На улицах и бутиках ни души из-за введенного карантина. А ведь обычно там не протолкнуться! Несложно догадаться, как сильно от этого страдает экономика страны, получающая львиную долю дохода от туристов и фэшн-индустрии.