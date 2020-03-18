#iLoveItalia: Ирина Шейк, Роберт де Ниро, Джорджо Армани и другие знаменитости поддержали страдающую от коронавируса Италию

Ни для кого не новость, что Италия лидирует по количеству смертей от коронавирусной инфекции. Именно поэтому жители страны нуждаются в особой поддержке. 

Вот уже несколько недель Италия активно борется с распространением коронавируса. Удивительно, но в короткий срок страна заняла второе место по количествам смертей от страшной инфекции. Первое по-прежнему остается за Китаем.

На данный момент СМИ сообщают о 28 тысячах заболевших жителях европейского государства. 

На улицах и бутиках ни души из-за введенного карантина. А ведь обычно там не протолкнуться! Несложно догадаться, как сильно от этого страдает экономика страны, получающая львиную долю дохода от туристов и фэшн-индустрии.

Многие международные компании придумали различные проекты, направленные на материальную помощь Италии и на моральную поддержку жителей страны. Решила запустить флешмоб и местная версия журнала Vanity Fair. 

На днях глянец показал черно-белые вариации обложек, на которых запечатлены знаменитости. 

Ирина Шейк, Роберт де Ниро, Джорджо Армани, Стелла Маккартни, Андреа Бочелли и другие звезды моды и шоу-бизнеса призвали итальянцев и гостей страны не отчаиваться и верить в лучший исход сложившейся ситуации. 

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Знаменитости активно поддерживают Италию
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Кстати, теперь издание подарило каждому желающему возможность принять участие в акции и продемонстрировать свою готовность постоять за здоровье и жизнь планеты. Для этого креативная команда Vanity Fair выпустило серию наклеек #iLoveItalia для инстаграм-историй, с помощью которых можно «превратить» любое свое фото в благотворительную обложку журнала. 

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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