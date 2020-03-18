Вот уже несколько недель Италия активно борется с распространением коронавируса. Удивительно, но в короткий срок страна заняла второе место по количествам смертей от страшной инфекции. Первое по-прежнему остается за Китаем.
На данный момент СМИ сообщают о 28 тысячах заболевших жителях европейского государства.
На улицах и бутиках ни души из-за введенного карантина. А ведь обычно там не протолкнуться! Несложно догадаться, как сильно от этого страдает экономика страны, получающая львиную долю дохода от туристов и фэшн-индустрии.
Многие международные компании придумали различные проекты, направленные на материальную помощь Италии и на моральную поддержку жителей страны. Решила запустить флешмоб и местная версия журнала Vanity Fair.
На днях глянец показал черно-белые вариации обложек, на которых запечатлены знаменитости.
Ирина Шейк, Роберт де Ниро, Джорджо Армани, Стелла Маккартни, Андреа Бочелли и другие звезды моды и шоу-бизнеса призвали итальянцев и гостей страны не отчаиваться и верить в лучший исход сложившейся ситуации.
Кстати, теперь издание подарило каждому желающему возможность принять участие в акции и продемонстрировать свою готовность постоять за здоровье и жизнь планеты. Для этого креативная команда Vanity Fair выпустило серию наклеек #iLoveItalia для инстаграм-историй, с помощью которых можно «превратить» любое свое фото в благотворительную обложку журнала.
18 марта 2020 · ·
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