«Всегда хотел умереть рано»: 40-летний Алексей Ягудин заговорил о смерти и депрессии

В день 40-летия фигуриста вышло откровенное интервью. В беседе с журналистом Ягудин поделился своими мыслями о жизни и смерти.

18 марта Алексею Ягудину исполнилось 40 лет. Фигурист признался, что чувствует себя несколько некомфортно, и даже предположил, что у него депрессия. 

«Я всегда хотел умереть рано. Я не хочу уходить туда за 50 лет, я хочу здесь. Но это неизбежно. Может, от этого и появляется депрессия. Я вообще хотел, чтобы меня сбила машина или фура. Лучше фура — это уже точно. Раз — и все», — рассказал спортсмен в шоу Commandos.

«Что мне говорит об этом жена? Что я идиот, дебил, ненормальный. Но это нормальная реакция для женщин — мужскую логику очень сложно понять. Но вот так происходит, и я ничего не могу с этим поделать», — объяснил Ягудин.

По словам фигуриста, несмотря на свой возраст, внутри он ощущает себя подростком и к тому же ненавидит получать подарки.

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Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина вместе уже 12 лет
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В день 40-летия Татьяна Тотьмянина поздравила супруга в Инстаграме: «С днем рождения, человек-удача! Рядом с тобой все будет хорошо! Люблю».

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • Раз рано хочет умереть зачем семью создавал, дочерей родил?? Создалось впечатление, что этот Ягудин настоящий эгоист.
  • Тоже такого же мнения..

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