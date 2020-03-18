18 марта Алексею Ягудину исполнилось 40 лет. Фигурист признался, что чувствует себя несколько некомфортно, и даже предположил, что у него депрессия.

«Я всегда хотел умереть рано. Я не хочу уходить туда за 50 лет, я хочу здесь. Но это неизбежно. Может, от этого и появляется депрессия. Я вообще хотел, чтобы меня сбила машина или фура. Лучше фура — это уже точно. Раз — и все», — рассказал спортсмен в шоу Commandos.