18 марта Алексею Ягудину исполнилось 40 лет. Фигурист признался, что чувствует себя несколько некомфортно, и даже предположил, что у него депрессия.
«Я всегда хотел умереть рано. Я не хочу уходить туда за 50 лет, я хочу здесь. Но это неизбежно. Может, от этого и появляется депрессия. Я вообще хотел, чтобы меня сбила машина или фура. Лучше фура — это уже точно. Раз — и все», — рассказал спортсмен в шоу Commandos.
«Что мне говорит об этом жена? Что я идиот, дебил, ненормальный. Но это нормальная реакция для женщин — мужскую логику очень сложно понять. Но вот так происходит, и я ничего не могу с этим поделать», — объяснил Ягудин.
По словам фигуриста, несмотря на свой возраст, внутри он ощущает себя подростком и к тому же ненавидит получать подарки.
В день 40-летия Татьяна Тотьмянина поздравила супруга в Инстаграме: «С днем рождения, человек-удача! Рядом с тобой все будет хорошо! Люблю».
18 марта 2020 · ·
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