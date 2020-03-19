«Первый враг человека — это мать»: Божена Рынска боится стать токсичной родительницей

45-летняя Божена Рынска совсем скоро станет мамой. Как и любую женщину, ее периодически одолевают страхи и сомнения, но она готова с ними справиться.

В августе 2019 года Божена Рынска сообщила, что готовится стать мамой. Отцом дочери будет покойный Игорь Малашенко, а выносит наследницу суррогатная мать. Божена долгое время пыталась забеременеть самостоятельно, но в итоге все же прибегла к суррогатному материнству.

Журналистка подготовила квартиру к появлению малышки и даже определила стратегию поведения с будущей наследницей. По словам знаменитости, она планирует быть строгой мамой и не даст «собой крутить».

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Божена Рынска находится в ожидании рождения дочери
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На днях Божена приняла участие в съемках шоу «Женщины сверху». Программа посвящена материнству и отношениям между мамой и детьми. «Да, первый враг человека — это мать, конечно. Столько плакали девчонки на программе... Очень постараюсь не стать токсичной мамой. Это сложно. Работа на всю жизнь», — поделилась мыслями Рынска.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
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  • Когда уже родится её дочь?По моему,уже все сроки вышли.

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