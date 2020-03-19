На днях Божена приняла участие в съемках шоу «Женщины сверху». Программа посвящена материнству и отношениям между мамой и детьми. «Да, первый враг человека — это мать, конечно. Столько плакали девчонки на программе... Очень постараюсь не стать токсичной мамой. Это сложно. Работа на всю жизнь», — поделилась мыслями Рынска.