В августе 2019 года Божена Рынска сообщила, что готовится стать мамой. Отцом дочери будет покойный Игорь Малашенко, а выносит наследницу суррогатная мать. Божена долгое время пыталась забеременеть самостоятельно, но в итоге все же прибегла к суррогатному материнству.
Журналистка подготовила квартиру к появлению малышки и даже определила стратегию поведения с будущей наследницей. По словам знаменитости, она планирует быть строгой мамой и не даст «собой крутить».
На днях Божена приняла участие в съемках шоу «Женщины сверху». Программа посвящена материнству и отношениям между мамой и детьми. «Да, первый враг человека — это мать, конечно. Столько плакали девчонки на программе... Очень постараюсь не стать токсичной мамой. Это сложно. Работа на всю жизнь», — поделилась мыслями Рынска.
19 марта 2020 · ·
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