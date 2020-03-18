«Настали неопределенные времена. И сейчас, как никогда, мы с вами нужны друг другу. Мы нуждаемся друг в друге для правды, для поддержки и для того, чтобы чувствовать себя менее одиноко в то время, когда, честно говоря, может быть довольно страшно», — сообщили Сассексы.

Меган и Гарри подчеркнули, как важно сейчас умение сопереживать и сострадать, ведь в мире столько людей сейчас сражается с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, герцог и герцогиня рассказали о том, на чем они планируют сфокусироваться в ближайшее время. Супруги собираются наполнить свой Инстаграм актуальной и проверенной информацией о положении дел в мире, публиковать мнения экспертов и истории о вдохновляющих людях.

