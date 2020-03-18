«Здесь мы все равны»: принц Гарри и Меган Маркл объявили, как изменится их жизнь

Несмотря на то, что Сассексы сложили с себя королевские полномочия и начали независимую жизнь, они продолжили общаться с поклонниками.

принц Гарри, Меган Маркл

Не так давно принц Гарри и Меган Маркл посетили свое последнее официальное мероприятие в качестве «старших» членов британской королевской семьи. Они оба уже находятся в Канаде, где обосновались вместе со своим сыном Арчи. Как и многих людей, Сассексов беспокоит ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса. В это непростое время они опубликовали новый пост в своем Инстаграме.

Меган Маркл, принц Гарри

«Настали неопределенные времена. И сейчас, как никогда, мы с вами нужны друг другу. Мы нуждаемся друг в друге для правды, для поддержки и для того, чтобы чувствовать себя менее одиноко в то время, когда, честно говоря, может быть довольно страшно», — сообщили Сассексы.

Меган и Гарри подчеркнули, как важно сейчас умение сопереживать и сострадать, ведь в мире столько людей сейчас сражается с коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, герцог и герцогиня рассказали о том, на чем они планируют сфокусироваться в ближайшее время. Супруги собираются наполнить свой Инстаграм актуальной и проверенной информацией о положении дел в мире, публиковать мнения экспертов и истории о вдохновляющих людях. 

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Принц Гарри и Меган Маркл уже перебрались в Канаду, где живут со своим маленьким сыном Арчи
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«Мы все вместе участвуем в этом процессе, и как глобальное сообщество мы можем поддерживать друг друга и создать цифровое пространство, в котором будем чувствовать себя в безопасности», — поделились своими планами на будущее герцог и герцогиня Сассекские.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • По-моему, формат Инсты вовсе не для мнения экспертов. Ведь это факты и их осмысление, статья, короче.
  • «Здесь мы все равны» Да-а? Мы что, теперь все стали герцогами или это очередная пустая болтовня??

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