Не так давно принц Гарри и Меган Маркл посетили свое последнее официальное мероприятие в качестве «старших» членов британской королевской семьи. Они оба уже находятся в Канаде, где обосновались вместе со своим сыном Арчи. Как и многих людей, Сассексов беспокоит ситуация в мире, связанная с пандемией коронавируса. В это непростое время они опубликовали новый пост в своем Инстаграме.
«Настали неопределенные времена. И сейчас, как никогда, мы с вами нужны друг другу. Мы нуждаемся друг в друге для правды, для поддержки и для того, чтобы чувствовать себя менее одиноко в то время, когда, честно говоря, может быть довольно страшно», — сообщили Сассексы.
Меган и Гарри подчеркнули, как важно сейчас умение сопереживать и сострадать, ведь в мире столько людей сейчас сражается с коронавирусной инфекцией.
Кроме того, герцог и герцогиня рассказали о том, на чем они планируют сфокусироваться в ближайшее время. Супруги собираются наполнить свой Инстаграм актуальной и проверенной информацией о положении дел в мире, публиковать мнения экспертов и истории о вдохновляющих людях.
«Мы все вместе участвуем в этом процессе, и как глобальное сообщество мы можем поддерживать друг друга и создать цифровое пространство, в котором будем чувствовать себя в безопасности», — поделились своими планами на будущее герцог и герцогиня Сассекские.
18 марта 2020 · ·
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