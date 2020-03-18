После скандала с Джиганом Оксана Самойлова пропала с радаров. Знаменитость вышла на связь лишь 14 марта — многодетная мама опровергла слухи об избиении и заявила, что не собирается разводиться с мужем.
Спустя 4 дня девушка выложила в Инстаграме откровенный и очень грустный пост, в котором поведала, почему бросила вести соцсети и что на самом деле происходит в ее семье.
«Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями — не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Так же, как и ходить на всякие передачи и так далее», — рассказала Оксана.
По словам супруги рэпера, вернувшегося из рехаба, ситуацию усложняют закрытые из-за коронавируса границы — семья не может вернуться домой. Самойлова сказала, что сильно устала: «Мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем».
Сейчас знаменитость радует только то, что она — мама «самого милого и любимого мальчика на свете», которому 18 марта исполнился месяц.
18 марта 2020 · ·
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