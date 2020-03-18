«Это худший месяц в моей жизни»: Оксана Самойлова честно рассказала о том, как начала рушиться ее жизнь

После долгого молчания Оксана Самойлова рассказала, что происходит в ее семье. Супруга Джигана также объяснила, почему не выходит на связь.

После скандала с Джиганом Оксана Самойлова пропала с радаров. Знаменитость вышла на связь лишь 14 марта — многодетная мама опровергла слухи об избиении и заявила, что не собирается разводиться с мужем.

Спустя 4 дня девушка выложила в Инстаграме откровенный и очень грустный пост, в котором поведала, почему бросила вести соцсети и что на самом деле происходит в ее семье.

«Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться все, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что, грузить вас своими печалями — не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать все в соцсетях не буду. Так же, как и ходить на всякие передачи и так далее», — рассказала Оксана.

По словам супруги рэпера, вернувшегося из рехаба, ситуацию усложняют закрытые из-за коронавируса границы — семья не может вернуться домой. Самойлова сказала, что сильно устала: «Мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем».

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Оксана Самойлова честно рассказала о непростой ситуации в семье
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Сейчас знаменитость радует только то, что она — мама «самого милого и любимого мальчика на свете», которому 18 марта исполнился месяц.

18 марта 2020 · Текст: · Фото:

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