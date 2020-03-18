После скандала с Джиганом Оксана Самойлова пропала с радаров. Знаменитость вышла на связь лишь 14 марта — многодетная мама опровергла слухи об избиении и заявила, что не собирается разводиться с мужем.

Спустя 4 дня девушка выложила в Инстаграме откровенный и очень грустный пост, в котором поведала, почему бросила вести соцсети и что на самом деле происходит в ее семье.