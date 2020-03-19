«Я опасалась за свою жизнь»: дочь Успенской объяснила, зачем сбежала в США

Любовь Успенская пытается доказать, что Татьяну Плаксину вынуждают ходить по ток-шоу, однако на каждый весомый аргумент звездной матери находится не менее весомый контраргумент ее дочери. 

На днях Татьяна Плаксина снова взорвала медиапространство, дав откровенное интервью о своей звездной маме. Наследница осыпала певицу обвинениями, и та ответила. 

Успенская предоставила доказательство, подтвердившее, что ее дочь не считает походы на ток-шоу разумным способом решить проблему. А еще она якобы сильно переживает из-за устроенного публичного скандала. Многие поверили артистке и выразили ей свое сочувствие. Однако на следующий день Татьяна резко высказалась по поводу этого ролика и условиях его записи.

«Последнее видео, выложенное моей матерью, было сделано под психологическим давлением в день моего похищения. Это была цена свободы и билета в Америку. И хочу напомнить: на НТВ я пошла, дабы придать огласке сложившуюся ситуацию. Я опасалась за свою жизнь. Никто не мог мне помочь», — заявила Татьяна в своем Инстаграме. 

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Татьяна Плаксина продолжает обвинять звездную мать в психологическом насилии
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Завершила свое послание Плаксина рассуждениями о людях, которые нередко исчезают из своих обеспеченных семей: «Дети, которые становятся неугодны своим родителям. Жены, которые слишком много знают. Таких на Рублевке сплошь и рядом. Закроют тебя в поселке и никогда больше о тебе не услышат. А людям будут говорить, что вы на отдыхе в жаркой стране», — подытожила наследница.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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