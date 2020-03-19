На днях Татьяна Плаксина снова взорвала медиапространство, дав откровенное интервью о своей звездной маме. Наследница осыпала певицу обвинениями, и та ответила.

Успенская предоставила доказательство, подтвердившее, что ее дочь не считает походы на ток-шоу разумным способом решить проблему. А еще она якобы сильно переживает из-за устроенного публичного скандала. Многие поверили артистке и выразили ей свое сочувствие. Однако на следующий день Татьяна резко высказалась по поводу этого ролика и условиях его записи.