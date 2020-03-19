Принцесса Беатрис заменит Елизавету II на время ЧП

COVID-2019 проник уже во все сферы человеческой жизни. Стоит заметить, что пандемия принесла в мир не только разрушения, запреты и панику. Есть и положительные аспекты.

Например, на фоне уменьшения объемов производства улучшилась экологическая ситуация. Жители Уханя наконец увидели чистое небо, а в Венеции вода в каналах стала настолько прозрачной, что там снова появились рыбы, утки и даже лебеди.