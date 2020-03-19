Принцесса Беатрис заменит Елизавету II на время ЧП

Пандемия может не только заставить принцессу в третий раз перенести свадебный прием, но и получить новую должность в королевской семье.

COVID-2019 проник уже во все сферы человеческой жизни. Стоит заметить, что пандемия принесла в мир не только разрушения, запреты и панику. Есть и положительные аспекты. 

Например, на фоне уменьшения объемов производства улучшилась экологическая ситуация. Жители Уханя наконец увидели чистое небо, а в Венеции вода в каналах стала настолько прозрачной, что там снова появились рыбы, утки и даже лебеди.

На днях Букингемский дворец подтвердил информацию, что свадьба принцессы Беатрис переносится из-за угрозы коронавируса. Торжество по разным причинам откладывают уже в третий раз. Многие считают это плохим знаком и переживают за принцессу, которая пока безуспешно пытается выйти замуж.

Впрочем, благодаря коронавирусу Беатрис сможет несколько повысить свою репутацию если не удачным замужеством, то новой должностью. В случае угрозы национальной безопасности Елизавету II могут принудить сложить полномочия и уйти на карантин, а вместо нее решения будет принимать Совет.

В текущий государственный Совет, помимо прочих, входят 71-летний принц Чарльз и 98-летний принц Филипп. В случае угрозы здоровью их также отправят на карантин, а их место займут другие члены королевской семьи.

Также в Совете числятся принц Гарри и принц Эндрю. Но, по понятным причинам, вряд ли они будут выступать от лица Ее Величества.

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Принцесса Беатрис может стать государственным советником
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Поэтому одной из самых подходящих кандидатур на место «выбывших» советников является именно Беатрис: она получит место в Совете в случае дополнительных мер безопасности по коронавирусу.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ну и где же Кейт с Ульямом, почему не они, почему их даже не рассматривают, а как же Кейт будущая королева и т.д.
  • Почему они не могут расписаться в домашней церкви в каком-нибудь из своих поместий? И быстренько зарегистрироваться в мэрии? Зачем бал, карета и тиары. Хочешь замуж - иди
  • Знаю, что тут много женщин, разбирающихся в делах британских королевских дел . У меня вопрос: а данная Беатрис - она как? Ну в смысле интеллекта и вообще по-человечески. Я без подвоха, просто ни одного интервью с ней не видела, но ее выражение лица на фото меня всегда слегка смущает.
  • Пусть все будет хорошо! Хочется уже увидеть ее в образе невесты, каким будет платье, прическа, букет, гостей нарядных

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